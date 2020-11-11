«Фарида»: фестивальный успех российско-азербайджанского фильма

С 3 по 7 ноября, в Сочи проходил Пятый международный кинофестиваль SIFFA, в программу которого вошло более 50 фильмов из разных стран. В связи с пандемией коронавируса, кинопоказы в этом году состоялись не только в залах, но и в онлайн-режиме, что позволило фестивалю расширить зрительскую аудиторию. Одним из заметных участников основного конкурса игровых фильмов стал новый российско-азербайджанский проект «Фарида», созданный совместно Санкт-Петербургской школой нового кино и бакинской киностудией «Нариманфильм». Руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен: «Российско-азербайджанские проекты в сфере кино укрепляют творческие и дружеские связи наших кинодеятелей, что, в свою очередь, выливается в новые прекрасные совместные работы, способные помочь нашим народам лучше понять друг друга, установить ещё более тесную духовную связь».

«Фарида» стала полнометражным дебютом для выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино Ксении Лагутиной – она выступила в этом проекте и режиссёром, и автором сценария. По сюжету картины молодая девушка из горного азербайджанского селения приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти своего пропавшего мужа. Эта драматичная история не оставила равнодушными ни зрителей, ни критиков. Напомним, что ранее в этом году фильм «Фарида» уже был неоднократно отмечен на различных фестивалях, получив прекрасные отзывы жюри. В частности, он стал победителем в номинации «Лучший режиссер» на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде, а также получил сразу две награды на Московском кинофестивале «Будем жить».

Сотрудничество Санкт-Петербургской школы нового кино с «Нариманфильмом» в работе над «Фаридой» началось во многом благодаря тесной творческой связи кинематографистов Азербайджана и России. Наставник молодого режиссёра показал черновой материал фильма директору азербайджанской киностудии Нариману Маммадову, который увидел потенциал картины. «Хочу сказать директору «Нариманфильма» огромное спасибо – его помощь очень облегчила постпродакшн, – утверждает Ксения Лагутина. – Мне понравилось сотрудничество с азербайджанской кинокомпанией, работать было очень комфортно. Надеюсь, наше сотрудничество когда-нибудь продолжится в новых проектах, я буду этому очень рада».

По словам молодого режиссёра, первоначально с Азербайджаном её связал именно сценарий фильма «Фарида». «Прототипом главной героини стала моя хорошая знакомая – азербайджанка, очень красивая и талантливая слабослышащая актриса. Все эти обстоятельства обострили историю, сделали её интереснее», – рассказывает Ксения Лагутина. Режиссёр привлекла к работе над проектом азербайджанских консультантов, а также провела большие пробы на роль Фариды. «Я много встречалась с девушками-азербайджанками, когда искала актрису на главную роль, – вспоминает Ксения Лагутина. – Мне очень понравилось то, что все эти девушки отличались жизнерадостностью и чувством юмора – как мне показалось, это общая черта для азербайджанских женщин». В конечном итоге образ героини воплотила в фильме Марьям Ибрагимова, и перевоплощение удалось ей превосходно: на фестивале в Москве актриса удостоилась диплома за лучшую женскую роль.

Успех первой полнометражной картины молодого режиссёра не удивителен – «Фарида» получилась драматичной, атмосферной и искренней. «Работу приняли прекрасно, ко мне подходили зрители и говорили, что им очень понравилось – до мурашек по коже, – делится Ксения Лагутина. – Также меня удивило и обрадовало, что на фестивале многие известные деятели кино говорили мне, что они были бы рады сотрудничеству, хвалили игру актёров в фильме. Кстати, за участие в недавнем московском фестивале «Будем жить» тоже большое спасибо Нариману Маммадову – именно кинокомпания «Нариманфильм» подала заявку туда и всё оформила».

Режиссёр картины признаётся, что ей было бы очень интересно и важно принять участие и в Бакинском кинофестивале, представив свою работу азербайджанским ценителям кино. «Мне очень интересно было бы узнать мнение зрителей-азербайджанцев, ведь когда представители одной национальности делают фильм о представителях другой, то иногда случаются «проколы», которые не видны простому зрителю, но, возможно, будут видны представителям другой нации», – замечает Ксения Лагутина.

По словам режиссёра, история, которую она стремилась рассказать в своём дебютном фильме, – общечеловеческая, показывающая зрителю, что национальность не так важна, как человечность.