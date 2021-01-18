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Фантастический роман азербайджанца – лидер российской «Новой словесности»

18 Января 2021 180 0 Культура
Фантастический роман азербайджанца – лидер российской «Новой словесности»

На конец января – начало февраля 2021 года запланировано подведение итогов статусного российского литературного конкурса «Новая словесность». В десятку лучших среди 258 произведений, поданных на конкурс, уже вошёл социально-философский фантастический роман «Сато» писателя-азербайджанца Рагима Джафарова, живущего в Москве.

По мнению руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутата Госдумы Дмитрия Савельева, азербайджанские деятели искусства значимо обогащают сокровищницу мировой культуры: «В развитие культуры, искусства, литературы многонациональной России в разное время внесли и продолжают вносить свой уникальный вклад множество выдающихся творцов с азербайджанскими корнями, достойно представляя свой народ, прославляя Россию и Азербайджан, укрепляя нашу дружбу», – уверен российский парламентарий.

Напомним, что российская литературная премия «Новая словесность» (НОС) призвана выявлять и поддерживать новые тренды в современной художественной словесности на русском языке. И роман Рагима Джафарова в шорт-листе этого конкурса отнюдь не случайный гость, ведь «Сато» – гораздо больше, чем просто история «о пришельцах». В общении детского психолога с пятилетним пациентом, считающим себя контр-адмиралом Сато из другого мира, нам открываются актуальные вопросы воспитания, современные роли родителей и детей. Но сильные стороны романа – это не только глубокие персонажи, оригинальный сюжет и важность затрагиваемых тем. «Надеюсь, роман выбрали потому, что от него невозможно оторваться», – говорит Рагим Джафаров. Лауреаты премии НОС скоро будут окончательно определены в публичных дебатах, но на данный момент, по результатам читательского голосования на сайте конкурса, «Сато» лидирует со значительным отрывом.

Идея книги родилась у писателя в процессе общения со своей подругой – детским психологом, которая впоследствии стала прототипом одной из героинь романа. «Хочу сказать отдельное спасибо Даше, – подчеркивает автор. – Она работала с моим выдуманным героем как с настоящим ребенком. Она не знала сюжет, а реально писала расшифровки сессий, выдвигала гипотезы».

Работу над романом Рагим Джафаров называет непростой, вспоминая не только бессонные ночи, но и особенности обращения к болезненным темам книги. «Так или иначе, ты все это переживаешь. И это не фигура речи», – утверждает автор, в качестве примера приводя опыт французского писателя Гюстава Флобера. Написав сцену, в которой госпожа Бовари приняла мышьяк, Флобер несколько дней испытывал симптомы серьёзного отравления. «Вот так обычно это и происходит. Пишешь про отравление – отравляешься, пишешь про безумие – сходишь с ума, – поясняет Рагим Джафаров. – А еще книга – это много работы. Консультации с психологом, психиатром, педагогом-психологом, адвокатом. Все это надо свести к единому знаменателю, сделать так, чтобы это была книга, а не диссертация по психологии».

Выдающийся российский филолог Константин Богданов, председатель жюри «Новой словесности», недаром сравнил «Сато» с «Мастером и Маргаритой». «Это бесконечно лестное сравнение, – признаётся Рагим Джафаров. –  Константин Богданов в первую очередь говорил о том, что не мог оторваться от моей книги, как когда-то не мог оторваться от произведения Булгакова. Но я теперь всем говорю, что я почти Булгаков».

Столь глубокое эмоциональное воздействие текста потребовало от автора немалых усилий – работая над романом, Рагим Джафаров выкладывал его новые главы в своём Телеграме, отслеживая реакцию читателей. «Мне надо было понимать, как мой текст работает на уровне чувств, – вспоминает автор. – Для читателя и для писателя текст выглядит совсем по-разному. Это как гобелен, который вы видите с красивой лицевой стороны, а я – с внутренней, с торчащими нитками».

Критики относят глубокие романы Рагима Джафарова к интеллектуальной фантастике. У автора есть и собственные кумиры в этом жанре: Хаксли и Лем, Брэдбери и Азимов, Андерсен и Бреккет, Гибсон и Мьевиль, Уоттс и Шрёдер. «Так многих хочется назвать. Это бесконечный список», – замечает писатель.

К самому Рагиму Джафарову популярность пришла задолго до конкурсного признания – он известнейший блоггер, чьи «Фейсбучные рассказы» завоевали ему фанатские титулы «титана юмора» и «легенды Фэйсбука». Но, по признанию писателя, в жизни он «хмурый нытик». «Все мои смешные рассказы, вообще всё, что я пишу, – это попытка пережить то, что происходит вокруг меня», – делится автор.

Ярких позитивных впечатлений писатель советует набираться в поездках, он и сам регулярно предпринимает автомобильные путешествия с друзьями. Кстати, путешествующим по Кавказу Рагим Джафаров предлагает прекрасный «лайфхак» – быть Гостем. «Я родился в Азербайджане, и там впитал в себя сам культурный контекст кавказского гостеприимства», – констатирует блоггер, рекомендуя читателям искать друзей в интернете, общаться, встречаться в путешествиях.

Рагим Джафаров живёт в России с четырёхлетнего возраста, но к культуре Родины испытывает глубочайшее уважение. «Быть азербайджанцем означает для меня быть шире одной культурной парадигмы, иметь возможность взять лучшее от разных культур и народов, – подчёркивает писатель. – Если брать исторические культурные моменты, то Низами и Насими – наше все. Абсолютные гении. А помимо литературы я когда-то внимательно изучал национальную музыку. У меня до сих пор в плеере некоторое количество азербайджанских фолк-композиций». Не чужд Рагиму Джафарову и кавказский темперамент. По признанию писателя, уже через 2-3 дня пребывания на Кавказе он начинает жестикулировать как местные жители и говорить с акцентом, а потом и вставлять в речь слова на местном языке.

О родном городе у Рагима Джафарова только самые лучшие впечатления и сегодня. «Я был в Баку в 2019 году, мы приехали на машине с друзьями, которые раньше никогда не были на Кавказе, – рассказывает писатель. – До этого мы побывали в Чечне и Дагестане, а тут – Баку. Причем не просто Баку, а еще не снявший новогоднюю иллюминацию. И приехали мы вечером. В общем, надо было видеть удивление моих друзей. Они просто не ожидали такого. Средний москвич не представляет, как реально выглядит Баку. Это самый яркий и современный город на Кавказе. Мне есть с чем сравнивать». По словам Рагима Джафарова, он уже показал российским друзьям не только Баку, но и Гобустан, и Шеки. «А в следующий раз я хотел бы посмотреть, как выглядит Шуша», – добавляет писатель.

В планах Рагима Джафара не только путешествия, но и новые произведения, хотя, говоря о своих многочисленных литературных планах, он признаётся, что не любит загадывать наперёд, как именно реализуется та или иная его задумка. Но, без сомнения, преданные читатели Рагима Джафарова будут очень ждать и его очередных «Фейсбучных рассказов», и новых романов, и, конечно, скорого подведения итогов конкурса «Новая словесность».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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