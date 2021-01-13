Европейские компании отказываются от «Северного потока-2» одна за другой 330 0 Экономика

Проект «Северный поток-2» под угрозой санкций лишается ключевых иностранных участников. После ухода швейцарской компании Allseas в декабре 2019 года с газопроводом отказалась работать международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев. В первых числах января этого года проект покинула норвежская сертификационная компания, а теперь о прекращении работы заявила датская инжиниринговая корпорация.