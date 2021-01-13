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Европейские компании отказываются от «Северного потока-2» одна за другой
13 Января 2021 330 0 Экономика
Проект «Северный поток-2» под угрозой санкций лишается ключевых иностранных участников. После ухода швейцарской компании Allseas в декабре 2019 года с газопроводом отказалась работать международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев. В первых числах января этого года проект покинула норвежская сертификационная компания, а теперь о прекращении работы заявила датская инжиниринговая корпорация.
Европейские компании напугали санкции
- Госдепартамент решил усилить давление на участников строительства газопровода «Северный поток-2» и приступил к рассылке предупреждений о последствиях участия в проекте, на который США наложили санкции для «защиты энергетической безопасности Европы». «Пока не стало слишком поздно» Госдеп призывал отказаться от сотрудничества с Nord Stream 2 AG.
- Это предупреждение стало решающим для датской инжиниринговой корпорации Ramboll, державшейся до последнего. Крупнейшая датская компания в области инженерных работ с 70-летней историй, по данным Politiken, вышла из проекта газопровода. «К сожалению, мы не будем это комментировать», – сказали в корпорации.
- До этого 3 января проект покинула норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL). Она объяснила это новыми санкциями США, которые вступили в силу с 1 января. Президент Дональд Трамп накладывал на них вето, но конгресс его снял, поэтому «Северный поток-2» лишился важного участника.
- Новые санкции запретили тестирование, проверку и сертификацию газопровода. Предыдущая версия запрещала страхования судов, которые будут его достраивать. В DNV GL отметили, что перестали предоставлять услуги судам проекта в ноябре 2020 года, а теперь будут свернуты все мероприятия по проверке газопровода перед запуском.
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- Еще ранее страховать занятые достройкой «Северного потока-2» суда отказалась международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs). Она объединяет 13 клубов международного морского страхования. Из заявления следовало, что ни один из ее членов не возьмется участвовать в «Северном потоке-2».
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