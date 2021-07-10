Европа «по техническим причинам» отказывалась от нового госдолга России после санкций США 463 1 Экономика

США ввели санкции против государственного долга России и запретили американским инвесторам покупать долговые бумаги на первичном рынке – непосредственно у Минфина, ЦБ и ФНБ. С 14 июня запрет вступил в силу. Минфин подготовился к этому и выпустил пять серий облигаций федерального займа (ОФЗ), рассчитывая, что их покупатели продадут бумаги на вторичном рынке. Но европейский клиринговый центр Euroclear в течение почти четырех недель отказывался регистрировать долговые бумаги «по техническим причинам», что делало невозможным их перепродажу иностранным инвесторам. Из-за этого объемы заимствований упали со 120 млрд руб. в неделю до 26 млрд.