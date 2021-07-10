Европа «по техническим причинам» отказывалась от нового госдолга России после санкций США
США ввели санкции против государственного долга России и запретили американским инвесторам покупать долговые бумаги на первичном рынке – непосредственно у Минфина, ЦБ и ФНБ. С 14 июня запрет вступил в силу. Минфин подготовился к этому и выпустил пять серий облигаций федерального займа (ОФЗ), рассчитывая, что их покупатели продадут бумаги на вторичном рынке. Но европейский клиринговый центр Euroclear в течение почти четырех недель отказывался регистрировать долговые бумаги «по техническим причинам», что делало невозможным их перепродажу иностранным инвесторам. Из-за этого объемы заимствований упали со 120 млрд руб. в неделю до 26 млрд.
Санкции США начали сказываться
- Минфин не мог почти четыре недели продать долговые бумаги из-за того, что по «техническим причинам» их не регистрировал европейский клиринговый центр Euroclear, пишет Finanz со ссылкой Сбербанк CIB. Регистрация была необходима для их дальнейшей перепродажи зарубежным фондам.
- Все дело в санкциях США – с 14 июня американским (читай – всем иностранным) запрещено покупать долговые бумаги у российского правительства, Минфина, ЦБ и ФНБ. Приобрести их можно только на вторичном рынке – у посредника. Такими посредниками выступают крупнейшие российские банки: они выкупают облигации у Минфина, а потом продают иностранным фондам. Но для того, чтобы осуществить эту операцию, долговые бумаги нужно зарегистрировать в европейской клиринговой системе Euroclear.
- Перед началом действия санкций США Минфин выпустил пять серий облигаций с погашением от 4 до 15 лет. Но с 11 июня по 8 июля Euroclear не регистрировала их. Это привело к падению еженедельных продаж российского долга – со 120 млрд руб. в мае и июне он упал до 27,9 млрд руб. в начале июля, а потом еще на 26,7 млрд руб. в 7 июля. При этом еще в марте и апреле, когда санкции США не были объявлены, спрос на российский долг доходил до 400-500 млрд руб. в неделю.
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- Euroclear заставила поволноваться российские власти, но теперь, как пишут аналитики Сбербанк CIB, возобновление клиринга должно поспособствовать повышению спроса на госдолг России. Между тем это первый раз, когда у Минфина возникают трудности с Euroclear. В 2016 году система отказывалась регистрировать один выпуск облигаций и долларовые евробонды. Два месяца ушло на то, чтобы договориться «по-хорошему», хотя санкции США тогда не действовали. Теперь же России запрещено занимать как в долларах, так и в рублях на первичном рынке.
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дешь ОФЗ под зп! нужно ОФЗ распространять среди населения, выдавая их в принудительном порядке поз зп. для тех кто откажется от принудиловки-гнать с работы и штрафовать безбожно всеми доступными средствами, приравнивая к маргиналам и саботажникам.