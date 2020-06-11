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Европа отказывается от российского газа. «Газпром» потерял рекордную долю
11 Июня 2020 325 0 Экономика
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Российский газовый монополист стремительно теряет долю на европейском рынке. На смену «Газпрому» в Европу приходит газ из Норвегии и СПГ из Катара и США. Если раньше Россия занимала до 50% всего газового рынка Европы, то за январь – апрель 2020 года российская доля снизились до 35%. Европейским потребителям невыгодно покупать топливо у «Газпрома» по долгосрочным контрактам, и они переключаются на альтернативных поставщиков.
Сбываются не мечты, а страхи
- Доля российского газа на рынке Европы сократилась с января по апрель текущего года до 35%. При этом в 2019 году «Газпром» занимал 40% рынка, а в лучшие времена поставлял до половины всех объемов. Об этом сообщается в «Мониторинге» Центра энергетики «Сколково».
- В мае дела у газовой монополии складывались не лучше: ключевые экспортные направления – «Северный поток», «Ямал-Европа» и украинская ГТС – прокачали на 20% меньше, чем годом ранее. Газопровод «Ямал-Европа» был вовсе остановлен, поскольку за 20 дней мая через него был продан всего 1 млрд кубометров на электронных торгах.
- Сбывается то, во что не верили в Кремле: поставки американского и катарского СПГ в Европу набирают обороты. За 26 дней мая они выросли на 9,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Натиску СПГ пришлось уступить даже Норвегии – она продала на 12% меньше, или 1 млрд кубометров. В «Сколково» отмечают, что падение объема продаж «Газпрома» связано именно с возросшей конкуренцией со стороны СПГ.
- Европе невыгодно покупать дорогой российский газ по долгосрочным контрактам. На спотовом рынке в мае тысяча кубометров стоила 45 долларов в Нидерландах и 40 долларов в Великобритании. При этом средняя цена экспорта газа «Газпрома» в апреле составила 109 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. «Газпром» продал в Европу 12,102 млрд кубометров и выручил 1,319 млрд долларов, тогда как еще в марте выручка составляла 1,766 млрд.
- Текущие цены в Европе ниже российских, за исключением Ямало-ненецкого АО, где газ стоит 38 долларов за тысячу кубометров. Хранилища «Газпрома» в Австрии, Германии, Нидерландах заполнены на 85-95%, поэтому монополия отказывается от прокачки дополнительных объемов. Хранить газ в свободных ПХГ на Украине, где есть мощности под 13 млрд кубометров, газовая монополия опасается. Все идет к тому, что свободные мощности хранения могут закончиться через 58 дней. Тогда цены на газ, как предсказывали аналитики, станут отрицательными.
- Если же катастрофический сценарий не реализуется, аналитики прогнозируют медленное восстановление баланса на газовом рынке, прежде всего, из-за избытка предложения и рекордных излишков в хранилищах, а также слабого спроса. Летом цена газа на хабе TTF в Нидерландах сохранится на уровне 66 долларов за тысячу кубометров. Только ближе к зиме цена может вырасти до 100 долларов.
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