Европа отказывается от российского газа. «Газпром» потерял рекордную долю 325 0 Экономика img_copyright

Российский газовый монополист стремительно теряет долю на европейском рынке. На смену «Газпрому» в Европу приходит газ из Норвегии и СПГ из Катара и США. Если раньше Россия занимала до 50% всего газового рынка Европы, то за январь – апрель 2020 года российская доля снизились до 35%. Европейским потребителям невыгодно покупать топливо у «Газпрома» по долгосрочным контрактам, и они переключаются на альтернативных поставщиков.