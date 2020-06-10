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Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно?
10 Июня 2020 1313 0 События и факты
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Россия закрыла международное авиасообщение и перестала принимать иностранцев в конце марта, объявив о пандемии коронавируса. Однако более тысяче россиян режим самоизоляции не помешал покинуть страну и слетать в Турцию, Индонезию и на Тайвань. Об этом пишет РБК со ссылкой на доступную зарубежную статистику.
Эвакуировавшиеся из России
- Россияне посещали курортные страны в разгар пандемии в апреле 2020 года. Им не помешала остановка международного авиасообщения, которую власти объявили с 27 марта, оставив лишь чартертные рейсы для эвакуации застрявших на курортах россиян. Более того, помехой не стали закрывшиеся с 30 марта сухопутные и речные границы.
- За границу могли попасть только отдельные категории граждан: дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области и люди, направляющиеся на похороны близкого родственника. Эти ограничения действовали вплоть до 8 июня, когда премьер-министр Михаил Мишустин предложил ослабить их, чтобы россияне могли выезжать за рубеж на работу, учебу, на лечение и к больным родственникам.
- Тем не менее 1223 россиянина побывали в апреле в Южной Корее (в 2019 году таковых было 34,2 тыс.), 1 тыс. из которых были членами морских экипажей, а 128 человек пересекли границу с туристическими целями.
- В Турции побывали 922 россиянина против 391,6 тыс. человек в апреле 2019 года. В Болгарию въехали 635 россиян против 6,4 тыс. годом ранее. Цели поездок статистикой не зафиксированы.
- В Сербию уехало 190 россиян против 4,8 тыс. годом ранее, в США – 136 человек против 24,9 тыс. в апреле 2019 года, в Индонезию 129 (13,9 тыс.), в Финляндию – 122 россиянина (22,4 тыс.). В Швейцарию и Австрию уехали 108 и не более 100 россиян соответственно. Причем, в трех последних странах фиксируются не пересечения границы, а размещения в гостиницах и регистрация по месту жительства.
- Меньше всего россиян добралось до Гонконга – 8 человек, Сингапура – 7, Тайваня – 1 человек. В Испанию, на Шри-Ланку и Кипр россияне не выезжали.
- Покинуть Россию могли люди с двойным гражданством либо люди с видом на жительство. Вылететь можно было эвакуационными рейсами либо бизнес-джетами, говорят эксперты.
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