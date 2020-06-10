Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
10 ИЮН, 16:19 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

10 ИЮН, 16:19 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно?

10 Июня 2020 1313 0 События и факты
Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно?
img_copyright

Россия закрыла международное авиасообщение и перестала принимать иностранцев в конце марта, объявив о пандемии коронавируса. Однако более тысяче россиян режим самоизоляции не помешал покинуть страну и слетать в Турцию, Индонезию и на Тайвань. Об этом пишет РБК со ссылкой на доступную зарубежную статистику.

Эвакуировавшиеся из России

  • Россияне посещали курортные страны в разгар пандемии в апреле 2020 года. Им не помешала остановка международного авиасообщения, которую власти объявили с 27 марта, оставив лишь чартертные рейсы для эвакуации застрявших на курортах россиян. Более того, помехой не стали закрывшиеся с 30 марта сухопутные и речные границы.
  • За границу могли попасть только отдельные категории граждан: дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области и люди, направляющиеся на похороны близкого родственника. Эти ограничения действовали вплоть до 8 июня, когда премьер-министр Михаил Мишустин предложил ослабить их, чтобы россияне могли выезжать за рубеж на работу, учебу, на лечение и к больным родственникам.
  • Тем не менее 1223 россиянина побывали в апреле в Южной Корее (в 2019 году таковых было 34,2 тыс.), 1 тыс. из которых были членами морских экипажей, а 128 человек пересекли границу с туристическими целями.
  • В Турции побывали 922 россиянина против 391,6 тыс. человек в апреле 2019 года. В Болгарию въехали 635 россиян против 6,4 тыс. годом ранее. Цели поездок статистикой не зафиксированы.
  • В Сербию уехало 190 россиян против 4,8 тыс. годом ранее, в США – 136 человек против 24,9 тыс. в апреле 2019 года, в Индонезию 129 (13,9 тыс.), в Финляндию – 122 россиянина (22,4 тыс.). В Швейцарию и Австрию уехали 108 и не более 100 россиян соответственно. Причем, в трех последних странах фиксируются не пересечения границы, а размещения в гостиницах и регистрация по месту жительства.
  • Меньше всего россиян добралось до Гонконга – 8 человек, Сингапура – 7, Тайваня – 1 человек. В Испанию, на Шри-Ланку и Кипр россияне не выезжали.
  • Покинуть Россию могли люди с двойным гражданством либо люди с видом на жительство. Вылететь можно было эвакуационными рейсами либо бизнес-джетами, говорят эксперты.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого

Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого
Экономика

Катастрофа для «Газпрома». В 2020 году ожидается самое большое падение рынка газа в истории

Катастрофа для «Газпрома». В 2020 году ожидается самое большое падение рынка газа в истории
Экономика 2

Рекордные 8 млрд долларов власти распродадут из ФНБ. Дорогая нефть не спасает бюджет

Рекордные 8 млрд долларов власти распродадут из ФНБ. Дорогая нефть не спасает бюджет
Экономика

Греф пообещал Путину восстановление экономики России быстрее, чем на Западе

Греф пообещал Путину восстановление экономики России быстрее, чем на Западе
Экономика

Узнай, страна

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

Новости дня

16:06 Песков: президента Украины не пригласили на парад Победы Песков: президента Украины не пригласили на парад Победы
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
15:18 Набиуллина рассказала, как долго будет восстанавливаться экономика РФ Набиуллина рассказала, как долго будет восстанавливаться экономика РФ
14:09 Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ
12:50 Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело
11:58 В апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на запрет В апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на запрет
11:20 В России за сутки выявлено 8404 новых случая инфицирования COVID-19 В России за сутки выявлено 8404 новых случая инфицирования COVID-19
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
10:21 МЭА: в 2020 году произойдет самое крупное падение газового рынка МЭА: в 2020 году произойдет самое крупное падение газового рынка

Узнай, страна!

13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры! Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
08 ИЮН, 12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
08 ИЮН, 12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter