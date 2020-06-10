Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно? 1313 0 События и факты img_copyright

Россия закрыла международное авиасообщение и перестала принимать иностранцев в конце марта, объявив о пандемии коронавируса. Однако более тысяче россиян режим самоизоляции не помешал покинуть страну и слетать в Турцию, Индонезию и на Тайвань. Об этом пишет РБК со ссылкой на доступную зарубежную статистику.