«Это подарок России». Трамп отклонил санкции против «Северного потока-2» 36 0 Политика

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект военного бюджета на 2021 год. Формальным поводом послужило то, что в нем, по словам Трампа, были пункты, «задевающие наших ветеранов и военную историю». Уведомление президента в адрес палаты представителей конгресса заканчивается словами: «Это подарок Китаю и России».