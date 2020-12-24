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«Это подарок России». Трамп отклонил санкции против «Северного потока-2»

24 Декабря 2020 36 0 Политика
«Это подарок России». Трамп отклонил санкции против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект военного бюджета на 2021 год. Формальным поводом послужило то, что в нем, по словам Трампа, были пункты, «задевающие наших ветеранов и военную историю». Уведомление президента в адрес палаты представителей конгресса заканчивается словами: «Это подарок Китаю и России».

Санкции против «Северного потока-2» заблокированы

  • Пресс-служба Белого дома опубликовала уведомление президента Дональда Трампа в адрес палаты представителей конгресса. «Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год», – говорится в тексте. Трамп подчеркивает, что признает важность документа для национальной безопасности, но отмечает, что в нем нет некоторых важных положений, а также есть пункты, «задевающие наших ветеранов и военную историю».
  • По мнению Трампа, военный бюджет США «противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности». В конце пояснительной записки Трамп подчеркнул: «Это подарок Китаю и России».
  • К военному бюджету конгрессмены добавили законопроект санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В частности, они запрещают сотрудничать с компаниями и суднами, строящими газопроводы, а также предоставлять им что-либо в аренду, включая суда для строительства. Суда, задействованные в проекте, нельзя страховать и перестраховывать. То же самое касается помещений для технической модернизации судов.
  • Еще один законопроект санкций, пристегнутый к военному бюджету – санкции против Турции за покупку ЗРС С-400. Ограничения должны были коснуться турецких чиновников, принимавших участие в сделке с Россией.

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  • Основанием для отказа одобрять военный бюджет послужило то, что в нем не было пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года. Этот раздел защищает технологические компании от судебных исков за публикации и модерацию пользовательского контента. По мнению Трампа, это способствует распространению дезинформации в сети. Закон должен быть отменен, считает президент США, поскольку он представляет серьезную угрозу национальной безопасности и честным выборам.
  • Также Трампу не понравилось, что в военном бюджете содержатся предписания по переименованию военных объектов, носящих имена деятелей Конфедеративных Штатов Америки времен Гражданской войны в США. Трамп подчеркнул, что он считает это «политически мотиврованными» попытками «смыть историю и дискредитировать» прогресс США.
  • Наконец, Трамп выступает против ограниченного сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и Германии. Он настаивает – военнослужащих США необходимо вернуть домой.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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