«Это, по сути, война». Глава «Ростеха» призвал готовиться к «совсем жестким» санкциям 346 3 Экономика

Глава госкорпорации «Ростех» считает необходимым готовиться к «совсем жестким» санкциям Запада. По его мнению, они будут равносильны войне. Впрочем, США и Евросоюз сами пока «не готовы» к подобной конфронтации, поскольку они лишатся российского рынка и участия «в современных проектах», заявил Сергей Чемезов.