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«Это, по сути, война». Глава «Ростеха» призвал готовиться к «совсем жестким» санкциям

2 Июня 2021 346 3 Экономика
«Это, по сути, война». Глава «Ростеха» призвал готовиться к «совсем жестким» санкциям

Глава госкорпорации «Ростех» считает необходимым готовиться к «совсем жестким» санкциям Запада. По его мнению, они будут равносильны войне. Впрочем, США и Евросоюз сами пока «не готовы» к подобной конфронтации, поскольку они лишатся российского рынка и участия «в современных проектах», заявил Сергей Чемезов.

Жесткие санкции приравняли к войне

  • Глава «Ростеха» Сергей Чемезов призвал страну готовиться к «совсем жестким санкциям» США и ЕС. «Это, по сути, война», – заявил он в интервью РБК. По его словам, уже действующие ограничения «точно нельзя назвать мягкими», они введены для того, чтобы «усложнить жизнь» России.
  • Однако, Чемезов считает, что США и ЕС пока сами «не готовы» к санкционной войне с Россией. Он объяснил это тем, что европейская экономика «завязана на российскую», но и США «из-за санкций лишаются нашего рынка». В частности, они не могут продавать в России свою продукцию и «участвовать в современных проектах».
  • По мнению Чемезова, «восторга по этому поводу у европейцев нет». Россия, в свою очередь, делает все, чтобы уберечь «от деградации» связи с Западом. Но текущие отношения «сохранятся надолго», так как США влияют на ЕС. «Американцы будут продолжать подобные действия, для того чтобы держать нас в тонусе», – подчеркнул глава «Ростеха».

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  • «Ростех» и сам Чемезов находятся под санкциями не только США, но и Евросоюза. Чемезов по-разному отзывается о санкциях. Несколько дней назад он заявил, что они «мотивируют» госкорпорацию быть лучше. В 2018 году он утверждал, что более жесткие санкции Запад против «Ростеха» уже не сможет придумать, поэтому они его «уже не очень пугают». «От закупок в США ушли. Поэтому новые санкции вряд ли смогут нас подкосить», – говорил он.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
11:16 0 0
И.И..:

все говорит о том, что РФ выдыхается, но готова не публично урегулировать спорные вопросы

И
11:15 0 0
И.И..:

не все россияне могут пережить даже повышение цен, налогов и тарифов, не говоря уже про войну...

И
11:14 0 0
И.И..:

сам чемезов воевать будет и пойдет в первых рядах?

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