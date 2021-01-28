Это невероятное кольцо превращается в древний астрономический инструмент

Астрономы обычно не ассоциируются с ювелирными изделиями, но ученые, изучающие небеса с 16 по 19 века, очевидно, проявляли более чем мимолетный интерес к некоторым очень уникальным украшениям. Как объясняет My Modern Met, древние астрономы имели обыкновение носить инструмент в качестве аксессуара в своем повседневном гардеробе.

Фотография Колдуэлла 78, звездного скопления в 22000 световых годах от Земли, сделанная космическим телескопом Хаббл. Источник изображения: НАСА, ЕКА и Дж. Пиотто (Университет Падуи); Обработка: Глэдис Кобер (НАСА / Католический университет Америки)

Для любого, кто взглянул бы на него, оно выглядело бы как обычное кольцо на пальце, но когда его сняли и развернули, оно стало инструментом, помогающим лучше понять место Земли в космосе. В частности, кольца превратились в так называемые армиллярные сферы, которые можно использовать для различных целей, включая вычисления.

Но не все, кто носил кольца, специально используют их в качестве инструмента для астрономии. Некоторые носили такие кольца, чтобы продемонстрировать свой уровень образования, поскольку только хорошо образованный человек мог носить такой модный инструмент на пальце. По словам опрошенных ювелиров, их иногда носили по религиозным причинам.

На сайте Британского музея поясняется: