«Это криминал чистый». Компании IKEA могли поставлять незаконно вырубленный сибирский лес 498 2 Экономика

Шведская компания IKEA могла изготавливать и продавать мебель из незаконно вырубленного сибирского леса. К такому выводу пришли авторы расследования издания «Проект» и британской общественной организации Earthsight. Лес в IKEA через несколько компаний-посредников поставляют фирмы, связанные с предпринимателем и политиком из Братска Евгением Бакуровым. Как утверждают расследователи, эти фирмы занимались вырубкой здорового леса под видом «оздоровления», что позволяло меньше платить государству.