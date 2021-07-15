«Это криминал чистый». Компании IKEA могли поставлять незаконно вырубленный сибирский лес
15 Июля 2021 498 2 Экономика
Шведская компания IKEA могла изготавливать и продавать мебель из незаконно вырубленного сибирского леса. К такому выводу пришли авторы расследования издания «Проект» и британской общественной организации Earthsight. Лес в IKEA через несколько компаний-посредников поставляют фирмы, связанные с предпринимателем и политиком из Братска Евгением Бакуровым. Как утверждают расследователи, эти фирмы занимались вырубкой здорового леса под видом «оздоровления», что позволяло меньше платить государству.
Сибирская сосна для детских кроваток
- Древесину для IKEA поставляли напрямую и через посредников компании депутата заксобрания Иркутской области Евгения Бакурова из Братска, пишут «Проект» и Earthsight. Компании 44-летнего депутата торгуют «кругляком» – необработанными стволами деревьев. На этом они заработали за последние два года 2,4 млрд руб., а доход самого Бакурова журнал Forbes оценивал в 365 млн руб. в 2019 году.
- Компании депутата арендуют лес площадью 246 тыс. гектаров – это почти что Москва по размерам. По информации изданий, компании вырубали здоровый лес под видом больного, чтобы меньше платить государству за каждый кубометр.
- Бывший чиновник иркутского министерства леса объяснил схему: сначала лесопатолог выявляет больное дерево, потом на него выписываются санитарные документы. К этому дереву прокладывают полосу (до 3 км и шириной 6 метров) – вырубают здоровые деревья. Таким образом, за вырубку одного больного дерева можно получить пять кубометров качественного «кругляка». А для ее складирования вырубают место – сто на двести метров.
- Лесной предприниматель и бывший мундеп Усолья-Сибирского Сергей Угляница говорит, что в Братске «без "братвы" ничего не дается», лесной бизнес там – это «криминал чистый», а Бакуров – связан с местными авторитетными предпринимателями. «Проект» пишет, что Бакуров до 2021 года вел совместный бизнес с депутатом гордумы Иркутска Александром Панько. Он известен тем, что в 2019 году признался в убийстве двух членов забайкальской банды «Ключевские», но суд закрыл дело из-за истечения срока давности.
- Правоохранительные органы неоднократно предъявляли претензии к вырубке леса компаниями Бакурова, но до уголовных дел они почти не доходили. А те, что дошли, закончились обвинениями чиновников, а не структур Бакурова. В последнее время, правда, соглашения компаний депутатов признаются недействительными, а последние санитарные рубки они устраивали в апреле 2020 года.
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- «Проект» утверждает, что четыре фабрики IKEA закупали древесину у компаний Бакурова напрямую до пандемии. В частности, на вятской фабрике из массива сосны изготавливали каркасы кроватей и столы. В IKEA изданию заявили, что древесина, которая закупалась у компаний Бакурова, была добыта законно. Однако IKEA приостановила закупки древесины на санитарных рубках в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку не уверена, что они «гарантируют ответственное управление лесным хозяйством».
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РФ-не мировая бензоколонка))) она вырубает и выкапывает, нещадно и зверски эксплуатируя природу, деньги от продажи сырья идут в карманы партийной номенклатуры и гонку вооружений против всех в мире.
Очередной наглядный пример,как исполняется распоряжение Путина о запрете вырубки лесов.Его распоряжения кто - нибудь ,вообще,исполняет?