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Есть ли польза для сердца от диеты и пищевых добавок?

11 Февраля 2021 107 0 Наука и технологии
Есть ли польза для сердца от диеты и пищевых добавок?

Исследование не показало никакой пользы для сердца от большинства диет и добавок, хотя некоторые люди, употребляющие меньше соли, с меньшей вероятностью умирали раньше.

Исследователи из Университета Западной Вирджинии проанализировали результаты 277 клинических испытаний с участием почти миллиона человек. Только четыре из этих исследований были новыми; большинство доказательств, на которые они опирались, уже было включено в предыдущие обзоры.

Для каждой диеты и добавок исследователи оценили качество имеющихся доказательств. Во многих случаях они приходили к выводу, что существующие доказательства были «неоптимального качества», что означало, что они не могли быть уверены в своих выводах.

Специалисты обнаружили доказательства «умеренной достоверности», показывающие, что употребление меньшего количества соли снижает риск преждевременной смерти у людей с нормальным кровяным давлением и снижает риск смерти от болезней сердца и кровообращения у людей с высоким кровяным давлением.

Исследователи не обнаружили какого-либо значительного влияния на здоровье сердца или смерть, когда они посмотрели на другие диеты, в том числе с пониженным содержанием жиров и средиземноморскую диету. Эти результаты бросают вызов официальным рекомендациям по питанию, которые рекомендуют средиземноморскую диету для снижения риска диабета 2 типа, высокого кровяного давления и повышенного холестерина, являющихся факторами риска сердечных заболеваний.

Также результаты исследования подтвердили выводы предыдущих исследований, которые не выявили значительных преимуществ от приема большинства пищевых добавок, пишет BHF.

Сильной стороной исследования является то, что в него вошли результаты многих исследований с участием большого количества людей. Однако это также означало, что это было сравнение информации из исследований, которые проводились разными способами, и исследователи признали, что их результаты были ограничены «неоптимальным качеством» доказательств, на которые они полагались.

Все проанализированные исследования были рандомизированными контролируемыми испытаниями (РКИ), в которых двум или более группам людей предлагалось принимать разные методы лечения или следовать разным советам по образу жизни, и сравнивались их результаты.

Старший диетолог British Heart Foundation Виктория Тейлор прокомментировала результаты исследования:

«Трудно получить четкий ответ о прямой связи между диетическими вмешательствами и смертью или такими событиями, как сердечный приступ или инсульт. Если полагаться только на РКИ, возможно, мы не сможем получить полную картину такого диетического вмешательства, как средиземноморская диета. В отличие от испытаний лекарств, исследования диетических подходов очень сложно проводить, и они могут сильно различаться по своим подходам и определениям вмешательств. Также было бы практически невозможно провести исследовательское испытание, в котором вы тщательно контролировали бы диеты тысяч людей на протяжении многих лет».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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