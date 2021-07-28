Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России» 386 0 Политика

Уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель со своего поста начал беспокоить Кремль из-за ее потенциальной сменщицы от партии «Зеленых». Москва опасается, что Анналена Баербок, заявившая себя как противница «Северного потока-2», может навредить отношениям России и Германии. Москва «готова пойти на все», чтобы не дать Баербок прийти к власти.