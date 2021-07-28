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Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»

28 Июля 2021 386 0 Политика
Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»

Уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель со своего поста начал беспокоить Кремль из-за ее потенциальной сменщицы от партии «Зеленых». Москва опасается, что Анналена Баербок, заявившая себя как противница «Северного потока-2», может навредить отношениям России и Германии. Москва «готова пойти на все», чтобы не дать Баербок прийти к власти.

Кремль беспокоит уход Меркель

  • В Кремле восприняли как «угрозу своим интересам» возможный приход к власти в Германии кандидата от партии «Зеленых» Анналены Баербок. Внимание на нее в Москве обратили после того, как она вышла в лидеры опросов общественного мнения, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, которые знакомы «с ходом мыслей российских властей».
  • Собеседники агентства утверждают, что в Кремле победу Баербок в борьбе за пост канцлера ФРГ считают «серьезной угрозой для глобальных интересов России», а также уверены – Баербок во главе Германии навредит отношениям с Россией. Фактически в Кремле считают, что победа Баребок будет «большой победой» США.
  • Главным образом Кремль беспокоит позиция Баербок по «Северному потоку-2». Политик сразу заявила, что Германии «не нужен этот трубопровод по причинам, связанным с климатической политикой». Баербок выразила четкую позицию: «Мы должны сказать, что не собираемся достраивать этот трубопровод».
  • После этого, как утверждает Bloomberg, Кремль «готов пойти на все», чтобы не допустить Баербок к власти. «Зеленые» уже жалуются на рост кибератак, а также на активность «связанных с Кремлем веб-сайтов». Но доказать причастность Москвы к этим действиям «Зеленые» не могут. Тем временем члены партии и сотрудники Бундестага оказываются мишенями фишинговых атак. Немецкая контрразведка считает, что это почерк российских хакеров. Атаки будут усиливаться ближе к выборам 26 сентября.
  • Пока на партию и структуры немецкой власти идут кибератаки, Баербок столкнулась с кампанией дезинформации в соцсетях. В них сообщается, что Баербок призывает отменить пенсию по потере супруга для финансирования поддержки беженцев. Растет число сообщений с ложными цитатами и фото Баербок в Facebook, Twitter, WhatsApp и Telegram.

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  • По словам немецких чиновников, Баербок отчасти сама создала повод не доверять ей: она заимствовала несколько абзацев из «Википедии» для своей книги, а также цитировала новостные статьи без указания источника. Также она указала неточную информацию в своем резюме. Атаки и оплошности самой Баербок привели к тому, что ее рейтинг за короткое время упал на 10 пунктов. Это сильно ослабило ее позицию – теперь она выглядит скорее не как будущий канцлер, но как партнер в коалиции с христианскими демократами Меркель.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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