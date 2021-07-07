ЕС впервые отказался покупать нефть у крупной компании из России 357 0 Экономика

Одна из крупных нефтяных компаний России «Русснефть» столкнулась с отказом европейских покупателей приобретать у нее сырье. Это связано с санкциями против Белоруссии и владельца компании – миллиардера Михаила Гуцериева. По данным источников Reuters, европейские компании заморозили покупку новых партий у «Русснефти» до прояснения ситуации.