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ЕС впервые отказался покупать нефть у крупной компании из России

7 Июля 2021 357 0 Экономика
ЕС впервые отказался покупать нефть у крупной компании из России

Одна из крупных нефтяных компаний России «Русснефть» столкнулась с отказом европейских покупателей приобретать у нее сырье. Это связано с санкциями против Белоруссии и владельца компании – миллиардера Михаила Гуцериева. По данным источников Reuters, европейские компании заморозили покупку новых партий у «Русснефти» до прояснения ситуации.

«Посоветовали пока не трогать эти баррели»

  • Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, «Русснефть» миллиардера Михаила Гуцериева начала испытывать трудности при продаже товара на европейском рынке. Так, к примеру, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира и одновременно держатель 23% «Русснефти» Glencore отказался покупать у компании новые партии в июле.
  • По словам трейдеров, Glencore объяснил это санкциями против Гуцериева, которые Евросоюз ввел за поддержку режима Александра Лукашенко в Белоруссии. 21 июня он попал в «черный список» ЕС, а вместе с ним и все его активы, включая «Русснефть», которая включена в России в перечень системообразующих нефтегазовых корпораций.
  • Несмотря на то, что Гуцериев покинул совет директоров компании, европейские партнеры, главным образом Total, отказываются покупать сырье у «Русснефти». Между тем компания добывает 250 тыс. баррелей в день, которые нужно реализовывать. В июле «Русснефть» должна была продать 80 тыс. тонн сорта Siberian Light и 100 тыс. тонн Urals. Первая партия уже отменена, а вторая пока ушла итальянской Petraco.
  • Как отметил источник Reuters, европейским трейдерам «посоветовали пока не трогать эти баррели». Поэтому вероятна отмена грузов других нефтяных компаний, связанных с Гуцериевым – «Сафмара» и «Нефтиса». Клиенты отказываются от покупки у них нефти.

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  • Между тем компания «Русснефть» в 2020 году из-за падения цен на нефть была вынуждена, по оценке рейтинговых агентств, допустить «ограниченный дефолт» – просрочила несколько платежей. Агентство Fitch предупреждало, что у компании проблемы с ликвидность и есть «высокий риск непогашения» кредитов. Однако в 2021 году стоимостью Urals выросла до 53,4 долларов за баррель, что позволило улучшить прогнозы для компании. Санкции в эти прогнозы аналитиками не закладывались.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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