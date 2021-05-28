Эрдоган вступился за Лукашенко. Турция отказалась подписывать жесткую резолюцию НАТО 26 0 Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на стороне президента Белоруссии Александра Лукашенко в истории с принудительной посадкой европейского самолета в Минске. Турция заблокировала жесткую резолюцию НАТО по ситуации с рейсом Ryanair и отказалась от санкций против Белоруссии, а также требований отпустить оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.