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Эрдоган вступился за Лукашенко. Турция отказалась подписывать жесткую резолюцию НАТО

28 Мая 2021 26 0 Политика
Эрдоган вступился за Лукашенко. Турция отказалась подписывать жесткую резолюцию НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на стороне президента Белоруссии Александра Лукашенко в истории с принудительной посадкой европейского самолета в Минске. Турция заблокировала жесткую резолюцию НАТО по ситуации с рейсом Ryanair и отказалась от санкций против Белоруссии, а также требований отпустить оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

Эрдоган не хочет портить отношения с Россией

  • По данным Reuters, турецкая сторона заблокировала принятие жесткой резолюции блока НАТО по ситуации с принудительной посадкой Ryanair в Минске. Неназванные дипломаты рассказали, что представители Турции настаивали на изъятии из итогового заявления угроз приостановить дальнейшее сотрудничество НАТО с Белоруссией.
  • Также Турция наотрез отказалась одобрять в резолюции заявления о поддержке санкций против Белоруссии и требования к режиму Лукашенко освободить оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.
  • По мнению источников Reuters, Турция, вероятно, не хочет обострять отношения с Россией и надеется получить российских туристов этим летом. Но это сильно повлияло на опубликованный документ НАТО – он вышел мягче, чем заявления главы блока Йенса Столтенберга. В частности Столтенберг говорил о «государственном угоне самолета».
  • Версию президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что власти получили сообщение о минировании из Швейцарии, а за несостоявшимся терактом стояло террористическое движение ХАМАС, опровергли все названные стороны, включая ХАМАС. Так, швейцарский почтовый сервер Protonmail, с которого было отправлено письмо о минировании, заявил, что письмо поступило на почту аэропорта Минска после принудительной посадки самолета. В Ryanair между тем заявили, что авиадиспетчеры, сообщив о минировании, отказали пилоту в просьбе связаться с авиакомпанией, не оставив ему выбора, кроме как приземлиться в Минске.

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  • Версию Лукашенко пока поддержала только одна страна – Россия. «Мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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