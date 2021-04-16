Эпидемия коронавируса могла поразить Восточную Азию около 25000 лет назад

Новое исследование показывает, что древний коронавирус или тесно связанный патоген вызвал эпидемию среди предков современных жителей Восточной Азии примерно 25000 лет назад.

Анализ ДНК более 2000 человек показывает, что генетические изменения в ответ на эту стойкую эпидемию накапливались в течение следующих 20000 лет или около того, сообщил Дэвид Энард, эволюционный генетик из Университета Аризоны в Тусоне на виртуальном ежегодном собрании Американская ассоциация физических антропологов. Открытие повышает вероятность того, что некоторые жители Восточной Азии сегодня унаследовали биологическую адаптацию к коронавирусам или близкородственным вирусам.

Это открытие открывает путь к изучению того, как гены, связанные с древними вирусными эпидемиями, могут способствовать вспышкам современных заболеваний, таких как пандемия COVID-19. Гены с древней вирусной историей также могут дать подсказки исследователям, ищущим лучшие противовирусные препараты, хотя это еще предстоит продемонстрировать.

Группа Энарда провела консультации с общедоступной базой данных ДНК 2504 человек из 26 этнических групп на пяти континентах, включая китайцев даи, вьетнамских кинь и африканских йоруба. Команда сначала сосредоточилась на 420 белках, которые, как известно, взаимодействуют с коронавирусами, в том числе 332, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Эти взаимодействия могут варьироваться от усиления иммунных ответов до облегчения вирусу захвата клетки.

Существенное увеличение производства всех 420 белков, что является признаком прошлых контактов с эпидемиями, подобными коронавирусу, появилось только у жителей Восточной Азии. Группа Энарда проследила вирусные реакции 42 из этих белков примерно 25000 лет назад.

Анализ генов, которые, как известно, управляют производством этих белков, показал, что конкретные варианты стали более распространенными примерно 25 000 лет назад, прежде чем примерно 5 000 лет назад их частота выровнялась. По словам Энарда, эта закономерность согласуется с изначально сильной генетической реакцией на вирус, которая со временем ослабевала либо по мере того, как жители Восточной Азии адаптировались к вирусу, либо по мере того, как вирус терял способность вызывать заболевание. По словам Энарда, 21 из 42 вариантов гена действуют либо для усиления, либо для сдерживания эффектов широкого спектра вирусов, а не только коронавирусов, что позволяет предположить, что неизвестный вирус, который использовал аналогичные белки, как коронавирусы, мог спровоцировать древнюю эпидемию.

«Эти данные показывают, что жители Восточной Азии долгое время подвергались эпидемиям, подобным коронавирусу, и более [генетически] адаптированы к эпидемиям этих вирусов», - говорит эволюционный генетик Луис Кинтана-Мурси из Института Пастера в Париже, который не участвует в новом исследовании.

Кинтана-Мурси предполагает, что корректировка ДНК эпидемий коронавируса на протяжении многих тысяч лет может способствовать снижению уровня инфицирования COVID-19 и уровня смертности в странах Восточной Азии по сравнению с европейскими странами и США. Но на данный момент неизвестно, какой эффект могут иметь эти изменения ДНК, если таковые имеются. По его словам, многие факторы, в том числе работа, которую невозможно выполнять удаленно, и отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию , являются причиной заражения COVID-19. А социальные факторы, такие как быстрые строгие ограничения и широкое ношение масок, могли сдерживать распространение инфекций в некоторых странах Восточной Азии.

Для изучения того, как 42 идентифицированных варианта генов могут способствовать COVID-19 или другим коронавирусным инфекциям, необходимы крупномасштабные генетические исследования у современных жителей Восточной Азии и исследования ДНК древнего человека за последние 25000 лет. Эти варианты также могут предоставить возможности для разработки методов лечения COVID-19.

Выводы Энарда основаны на соответствующих доказательствах того, что набор унаследованных вариантов гена неандертальцев повышает риск развития тяжелой формы COVID-19 у некоторых жителей Южной Азии и европейцев, в то время как другие могут обеспечивать определенный уровень защиты, пишет ScienceNews.