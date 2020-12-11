Эмоции – что с ними делать?

Замечаете, как порой эмоциональный фон людей вокруг начинает просто звенеть от накала самых разных, сложных, противоречивых, зачастую негативных чувств.

Мало кто завершает этот год на волне позитива, для многих этот год стал переломным, трансформирующим, а трансформация – это процесс глубинных изменений, происходящих, как правило, через сопротивление, тревогу и даже боль.

Психологическая работа с клиентом – это всегда работа с эмоциями клиентов. И качество этой работы и того результата, который клиент в результате получает, в первую очередь, зависит не от уровня владения техниками и инструментами, а от глубокого понимания, чувствования, умения психолога дифференцировать как эмоции клиента, так и свои собственные эмоции.

Поэтому дальше я бы хотела более подробно остановиться на том, как в обыденной жизни любому человеку, не только психологу, наименее энергозатратно и наиболее бережно обходиться со своими эмоциями, как с ними работать, извлекая из них максимум пользы для себя.

И для начала я бы хотела посмотреть чуть шире – на весь спектр действий, которыми человек может реагировать на свои эмоции.

Итак, первый путь реагирования на возникновение эмоций – отдаться им. Прекрасно, когда это позитивные эмоции, однако проблема лежит преимущественно в области негативных эмоций и того, как научиться с ними справляться. Теперь представим, что произойдет с окружением человека, который дал себе свободу пойти первым путем и вволю отдаваться своим негативным эмоциям. Объективно говоря, окружение этого человека не будет довольно таким выбором и довольно быстро человек может остаться в одиночестве.

Следующий путь реагирования - эмоции можно подавлять, что вполне успешно делают многие люди. Представьте - вы на совещании, переговоры идут не так, как хотелось бы, внутри все клокочет от злости, но вы мило улыбаетесь. Знакома такая ситуация? Этот путь вполне успешно работает, но недолго. Организм долго не может жить и успешно функционировать в таком режиме, неизбежно возникают проблемы со здоровьем. Если смотреть с психосоматической точки зрения, то у болезней даже есть так называемая «карта эмоций», то есть выявлены закономерности в возникновении определенных болезней в ответ на сдерживаемые негативные эмоции.

Существует ещё такой термин – как управление эмоциями. Однако, что именно под этим понимается? Как правило, под этим термином понимается НЕпроявление истинных эмоций, а значит их подмена на более социально приемлемые. И тогда смотри пункт два – подавление эмоций.

Кстати, с точки зрения физиологии эмоции - это то, что возникает в нашем теле как спонтанная реакция возбуждения в ответ на внешний раздражитель. Соответственно, управлять этим в момент возникновения или не допуская возникновения – невозможно. Это те реакции, которые фиксирует наш мозг на физиологическом уровне и управлять этим с помощью рациональных процессов напрямую невозможно. Напрямую мы можем только подавлять эмоцию или подменять ее, но о последствиях этого выше мы уже поговорили.

Казалось бы, что тогда, инструментов работы с эмоциями не существует? Отнюдь, они есть и даже очень просто звучат, однако реализовать их на практике оказывается очень непростым делом. Это должно стать навыком, требующим многократного повторения и регулярной тренировки.

И это тот рецепт или третий путь реагирования на эмоции, который является наиболее выигрышным с точки зрения психологического сообщества.

Он состоит из нескольких шагов:

Первый шаг - замечать эти эмоции. Поверьте, даже этот простой шаг - перевести эмоцию на осознанный уровень – непростое дело. Для этого надо развивать в себе навык само-чувствования, умения распознавать возникновение эмоции, дифференцировать (то есть отличать от других эмоций), называть эмоцию. Уверяю вас, у большинства людей вопрос «что ты сейчас чувствуешь?» вызывает затруднение. Попробуйте отделить свое чувство досады от раздражения, например, и вы увидите, что это не всегда просто. Второй шаг - наблюдение за своими эмоциями, взгляд на них «со стороны». Когда мы смотрим на что-то, то это что-то перестает быть субъектом (то есть нами), и становится объектом нашего внимания, мы перестаем идентифицироваться с этим, то есть мы отделяемся от своего ощущения и это позволяет нам существенно снизить эмоциональное напряжение. Мы смотрим на свою эмоцию с интересом, дарим ей «любящее внимание» и тогда происходит сепарация от ощущения. Третий шаг – установление осознанного диалога со своими эмоциями. Это может быть шуточное - ой, что это так меня расперло, а может быть вопрос к себе - откуда я знаю, что это одно чувство, а не другое (например, откуда я знаю, что это раздражение, а не злость). Далее - а насколько это чувство сильное, почему оно такой силы, а где в теле оно живет во мне, а что я чувствую к себе в этом момент? Вопросов для диалога со своими эмоциями множество и все они позволяют проявить осознанное любящее внимание к самим себе. Ключевое – любящее внимание. К своим эмоциям нужно относиться с любовью и благодарностью, заменяя любое порицание или иное негативное отношение к себе за свои эмоции на доброжелательное любопытство.

Ведь наши эмоции, чувства, ощущения - это наша внутренняя энергия, это та часть информации о работе нашей нервной системы, которая доступна нашему восприятию. Все остальное в нашей нервной системе нам недоступно. Поэтому важно с благодарностью относиться к своей психике за то, что она предоставила вам такую возможность – принимать, замечать, благодарить, наблюдать за нашими чувствами, с юмором и безоценочно выступать по отношению к ним, трансформируя в итоге в зоны для своего развития.

Через такое отношение к себе и своим эмоциям и происходит важная работа с получаемой информацией – мы решаем, как ею воспользоваться, интегрировать, во что трансформировать новые знание о себе, своих эмоциях и их источниках.

И поверьте, получаемый результат того стоит, ведь вы не только сохраняете свои эмоции, оставаясь в контакте с ними, но и учитесь наблюдать за ними, отслеживать, формируя в результате совершенно фантастический опыт умения дифференцировать тончайшие оттенки своих чувств – столь редкий и бесценный и для психолога, и для любого психологически здорового человека,

Поэтому в завершение хочется сказать – эмоции надо любить! Если мы чувствуем, значит мы не роботы, мы - живые! Наши эмоции - бесценный источник информации о нас самих, информации - доступ к которой мы можем получить только через самонаблюдение. И дальше вопрос - как вы к нему отнесетесь – как рачительный хозяин или как ребенок?

Автор: Ирина Бакаева. Психоаналитический коуч, cооснователь PSY.one