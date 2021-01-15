«Элиты не видят необходимости усиления государства в финансах». Банки защитят от огосударствления 333 1 Экономика

В банковском секторе России сложилась олигополия государственных банков, которые ограничивают конкуренцию. Это признали в Минэкономразвития и предложили поправки в закон «О защите конкуренции». Если они будут приняты, государству и его структурам будет запрещено покупать более 50% акций финансовых организаций. При этом отмечается, что в 2020 году доля государства на банковском рынке достигла 74%. Эксперты видят в законе сигнал – российские элиты больше не видят необходимости усиления государства в банковском секторе.