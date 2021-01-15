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«Элиты не видят необходимости усиления государства в финансах». Банки защитят от огосударствления

15 Января 2021 333 1 Экономика
«Элиты не видят необходимости усиления государства в финансах». Банки защитят от огосударствления

В банковском секторе России сложилась олигополия государственных банков, которые ограничивают конкуренцию. Это признали в Минэкономразвития и предложили поправки в закон «О защите конкуренции». Если они будут приняты, государству и его структурам будет запрещено покупать более 50% акций финансовых организаций. При этом отмечается, что в 2020 году доля государства на банковском рынке достигла 74%. Эксперты видят в законе сигнал – российские элиты больше не видят необходимости усиления государства в банковском секторе.

Власти задумались о конкуренции между банками

  • Минэкономразвития подготовило поправки в закон «О защите конкуренции», главная цель которых – запретить государству владеть более чем 50% акций финансовых организаций. Запрет предполагается распространить на Российскую Федерацию, ее субъекты, государственные и муниципальные образования, банки с госучастим и Банк России, пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.
  • Потребность в таком ограничении возникла из-за ползучей монополизации со стороны государства банковского сектора – по данным за 2018 год, государственная доля в банках достигала 70%. Ассоциация банков России утверждает, что на 1 октября 2020 года она выросла до 74% (за 7 лет рост на 20%). В результате нарушается конкуренция, а потребители банковских услуг получают более высокие проценты по кредитам.
  • Принятие поправок должно поддержать частных игроков на банковском рынке и усилить конкуренцию, заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. Проблема высокой концентрации государства в секторе обсуждалась Федеральной антимонопольной службой и Центробанком в 2018 году. Первая версия закона, препятствующего монополизации, Минэкономразвития подготовило в 2019 году. Она была одобрена Минфином.
  • Глава государственного ВТБ Андрей Костин критиковал законопроект и указывал, что ограничивать надо не участие государства, а период владения банками со стороны ЦБ. Именно из-за запущенной в 2017 году санации банковских организаций году в секторе стала падать конкуренция, а все больше активов начали отходить под контроль государства. Однако аналитики оценивают долю санируемых банков всего в 3%.
  • Из крупных банков в результате санации перестали быть частными «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Московский индустриальный банк. ЦБ занял двусмысленную позицию – обещал продать эти банки, но выступил против ограничения срока собственного владения этими организациями.
  • В любом случае, в ближайшее время государство может снизить долю в банковском секторе за счет санируемых банков – то есть на 3%, до 71%. Дополнительное снижение может произойти, если пакеты акций госбанков будут приватизироваться. Так, например, до 2022 года предполагается продать 11% акций ВТБ (доля государства сократится до 50%).

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  • Однако кардинально ситуация не поменяется. Но само наличие закона, по мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, говорит о том, что «большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:57 0 0
И.И..:

рынка в РФ нет и по сути никогда не было, есть его имитация через подставных людей-это люди партии которая сменила вывеску, предварительно сняв кассу и ограбив страну до нитки. есть монополия государства, целью которого является международный авторитет и преумножение богатства партии. через имитацию рынка и частного бизнеса, есть ползучее проникновение в капиталистические структуры, вложение средств в иностранный бизнес, скупка нужных и влиятельных людей. рынок для россиян существует лишь на зачаточном уровне и на той ступеньке, где 90% его-убыточно. все остальное-монополия государства, людей партии и чиновников, которые и распределяют снимаемые с россиян деньги между собой. что касается захвата государством и ЦБ банковского сектора, то служит он тем же целям- не допустить вывод из страны капитала несистемными кадрами и распределением средств между своими людьми. как видно, дальнейшее уже не имеет смысла, ибо не подконтрольных по сути не осталось.РФ это зона, где права граждан ограничиваются ежедневно, из за ослабления государства, которое не имеет надежного источника для своего существования, служить которым будет собственное население. поэтому, рост цен, тарифов, услуг, налогов, растущая инфляция, эмиссия-будет сопровождать население бесконечно, ибо в РФ никогда не жили хорошо и начинать не стоит. терпеть, терпения и понимания всем россиянам, не война ведь и то хорошо. всем тяжело, а уж как правительству, государству и банкам, кто бы знал...

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