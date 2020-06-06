Экс-посол Бенина в России: «Россию всегда ждут на Африканском континенте»

Африканец по рождению, но русский по духу — Анисет Габриэль Кочофа выступил на онлайн-конференции «Россия и Африка в современном мире». По мнению господина Кочофа, перспективы сотрудничества России и Африки в связи новыми вызовами современного мира особенно важны. В своем выступлении он обозначил ключевые моменты, связанные с насущными проблемами африканских стран в новой реальности.

К сожалению, сегодня все связаны с проблемой пандемии. Современный мир: что мы знаем о нем? Мы видим, как машину человеческой цивилизации способен мгновенно остановить крошечный организм – коронавирус. Самые развитые экономики мира терпят поражение в борьбе с этим врагом. Мы можем с уверенностью сказать:

1. Мировой порядок неизбежно должен измениться, а баланс сил – сместиться.

2. Западные державы уже продемонстрировали пределы возможностей передовых технологий, современных больниц и односторонних стратегий.

3. Теперь миру придется вкладывать средства в решение основных проблем человечества и каждый оставит в стороне свои эгоистические интересы.

4. Земля – единый организм в планетарном масштабе. Наши проблемы и болезни являются общими, как и наша судьба.

5. Осознание ситуации – это призыв коллективно и смиренно переосмыслить мир, чтобы лучше защитить его и нас самих.

Африке следует искать стратегических партнеров не на Западе, и не на Востоке, так как оба направления потерпели крах в борьбе с вирусом, и не только с ним. То, что происходит у них сейчас, называется не возрождением, а реанимацией экономики!

Угроза, которую представляет COVID-19 для мировой безопасности, в то же время, дает Африке возможность сыграть свою собственную роль и, таким образом, послужить человечеству.

Африка, как бы неожиданно это ни прозвучало, может быть, и примером, и моделью, и научной площадкой для всего человечества!

Я родился в Африке. Моя семья, к сожалению, не могла позволить себе приобретать в аптеке дорогие лекарства. Если кто-то болел, то моя мама собирала травы и делала лекарство дома. И такое лекарство помогало не хуже, а лучше импортных таблеток из аптеки. О чем это говорит? Да все о том же – мы до сих пор плохо знаем наш мир и природные возможности нашего собственного организма. Лекарственные травы Африки еще недостаточно изучены и могут скрывать новые открытия для медицины.

По сравнению с развитыми странами Запада и Востока в Африке сегодня ситуация с коронавирусом стабильная. Недавняя статистика показывает: Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Европе в 15 раз выше, чем в Африке, и количество зарегистрированных смертей в Европе от вируса в 42 раза больше, чем в Африке. Хотя население Африканского континента в 4 раза больше, чем в Европе.

И дело не только в том, что в Африке мало врачей или тестов, или просто отсутствует информация. В Африке сегодня поток туристов гораздо ниже, чем в Европе или Азии, поэтому и вирус распространяется медленнее.

А еще Африка давно научилась бороться со страшными эпидемиями: птичий грипп, малярия, эбола, СПИД и т.д. Да, это получилось у нас при поддержке других стран, но африканцам пришлось научиться побеждать эпидемии как можно быстрее, иногда с большими потерями.

У африканцев есть потенциал для нахождения своего собственного пути в отношении культуры, технологий, энергетических и природных ресурсов.

Россия может дать Африке драгоценные технологии. Например, телемедицину, без которой дальнейшее развитие Солнечного континента стоит под вопросом. Нужна многогранная и комплексная помощь и поддержка России – в финансах, ресурсах, технологиях. Это необходимо в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, энергетика, военно-техническое сотрудничество, медицинские технологии, в сфере кибербезопасности, но главное – в знаниях.

Гуманитарное сотрудничество наших стран – давняя традиция. Еще со времен Советского Союза тысячи абитуриентов из африканских стран приезжали в лучшие вузы и получали здесь «путевку в жизнь». Теперь они занимают видные посты в своих странах в политике, бизнесе, медиа, но прекрасно помнят и русский язык, и гостеприимную Россию.

Русскоговорящих африканцев – более 150 тысяч. Выпускники советских и российских вузов – это главный человеческий капитал, «мягкая сила» и ключевые партнеры России на Солнечном континенте. Вот – ключ к гуманитарному сотрудничеству в эпоху поствирусного мира, вот – основной код «дружбы народов».

Мир больше никогда не будет прежним. Однако у нас есть средства, чтобы преуспеть и принять новый вызов времени достойно. Это будет связано, в первую очередь, с прорывными инновациями.

Россию всегда ждали и ждут на Африканском континенте. У России есть все, чтобы стать стратегическим партнером Африки. Но надо поторопиться: или сделаем это прямо сейчас, вместе, или упустим возможность, может быть, навсегда. Время пришло!