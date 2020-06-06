Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
06 ИЮН, 17:57 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

06 ИЮН, 17:57 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Экс-посол Бенина в России: «Россию всегда ждут на Африканском континенте»

6 Июня 2020 122 0 Конференции
Экс-посол Бенина в России: «Россию всегда ждут на Африканском континенте»
img_copyright

На международной онлайн-конференции «Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества», в центре внимания было выступление Анисета Габриэля Кочофы – руководителя ряда организаций выпускников и иностранных студентов российских вузов, и бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бенин в РФ и в странах СНГ (2012 - 2016 гг.).

Африканец по рождению, но русский по духу — Анисет Габриэль Кочофа выступил на онлайн-конференции «Россия и Африка в современном мире». По мнению господина Кочофа, перспективы сотрудничества России и Африки в связи новыми вызовами современного мира особенно важны. В своем выступлении он обозначил ключевые моменты, связанные с насущными проблемами африканских стран в новой реальности.

К сожалению, сегодня все связаны с проблемой пандемии. Современный мир: что мы знаем о нем? Мы видим, как машину человеческой цивилизации способен мгновенно остановить крошечный организм – коронавирус. Самые развитые экономики мира терпят поражение в борьбе с этим врагом. Мы можем с уверенностью сказать:

1.         Мировой порядок неизбежно должен измениться, а баланс сил – сместиться.

2.         Западные державы уже продемонстрировали пределы возможностей передовых технологий, современных больниц и односторонних стратегий.

3.         Теперь миру придется вкладывать средства в решение основных проблем человечества и каждый оставит в стороне свои эгоистические интересы.

4.         Земля – единый организм в планетарном масштабе. Наши проблемы и болезни являются общими, как и наша судьба.

5.         Осознание ситуации – это призыв коллективно и смиренно переосмыслить мир, чтобы лучше защитить его и нас самих.

Африке следует искать стратегических партнеров не на Западе, и не на Востоке, так как оба направления потерпели крах в борьбе с вирусом, и не только с ним. То, что происходит у них сейчас, называется не возрождением, а реанимацией экономики!

Угроза, которую представляет COVID-19 для мировой безопасности, в то же время, дает Африке возможность сыграть свою собственную роль и, таким образом, послужить человечеству.

Африка, как бы неожиданно это ни прозвучало, может быть, и примером, и моделью, и научной площадкой для всего человечества!

Я родился в Африке. Моя семья, к сожалению, не могла позволить себе приобретать в аптеке дорогие лекарства. Если кто-то болел, то моя мама собирала травы и делала лекарство дома. И такое лекарство помогало не хуже, а лучше импортных таблеток из аптеки. О чем это говорит? Да все о том же – мы до сих пор плохо знаем наш мир и природные возможности нашего собственного организма. Лекарственные травы Африки еще недостаточно изучены и могут скрывать новые открытия для медицины.

По сравнению с развитыми странами Запада и Востока в Африке сегодня ситуация с коронавирусом стабильная. Недавняя статистика показывает: Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Европе в 15 раз выше, чем в Африке, и количество зарегистрированных смертей в Европе от вируса в 42 раза больше, чем в Африке. Хотя население Африканского континента в 4 раза больше, чем в Европе.

И дело не только в том, что в Африке мало врачей или тестов, или просто отсутствует информация. В Африке сегодня поток туристов гораздо ниже, чем в Европе или Азии, поэтому и вирус распространяется медленнее.

А еще Африка давно научилась бороться со страшными эпидемиями: птичий грипп, малярия, эбола, СПИД и т.д. Да, это получилось у нас при поддержке других стран, но африканцам пришлось научиться побеждать эпидемии как можно быстрее, иногда с большими потерями.

У африканцев есть потенциал для нахождения своего собственного пути в отношении культуры, технологий, энергетических и природных ресурсов.

Россия может дать Африке драгоценные технологии. Например, телемедицину, без которой дальнейшее развитие Солнечного континента стоит под вопросом. Нужна многогранная и комплексная помощь и поддержка России – в финансах, ресурсах, технологиях. Это необходимо в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, энергетика, военно-техническое сотрудничество, медицинские технологии, в сфере кибербезопасности, но главное – в знаниях.

Гуманитарное сотрудничество наших стран – давняя традиция. Еще со времен Советского Союза тысячи абитуриентов из африканских стран приезжали в лучшие вузы и получали здесь «путевку в жизнь». Теперь они занимают видные посты в своих странах в политике, бизнесе, медиа, но прекрасно помнят и русский язык, и гостеприимную Россию.

Русскоговорящих африканцев – более 150 тысяч. Выпускники советских и российских вузов – это главный человеческий капитал, «мягкая сила» и ключевые партнеры России на Солнечном континенте. Вот – ключ к гуманитарному сотрудничеству в эпоху поствирусного мира, вот – основной код «дружбы народов».

Мир больше никогда не будет прежним. Однако у нас есть средства, чтобы преуспеть и принять новый вызов времени достойно. Это будет связано, в первую очередь, с прорывными инновациями.

Россию всегда ждали и ждут на Африканском континенте. У России есть все, чтобы стать стратегическим партнером Африки. Но надо поторопиться: или сделаем это прямо сейчас, вместе, или упустим возможность, может быть, навсегда. Время пришло!

Международная онлайн-конференция «Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества», состоявшаяся 4 июня 2020 года, — уникальный совместный проект Института Африки РАН, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, и Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Конференция прошла под эгидой Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и при поддержке Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

Знаковые структуры объединились на одной площадке для совместного диалога о будущем России, перспективах сотрудничества с Африкой и для обсуждения глобальных изменений мира в связи с пандемией. Редакция «Капитала Страны» подробно расскажет о самых важных аспектах встречи, следите за обновлениями!

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сценарии развития Африки после пандемии

Сценарии развития Африки после пандемии
Политика

Германия поставила США на место. За санкции против «Северного потока-2» Вашингтон получит пошлины

Германия поставила США на место. За санкции против «Северного потока-2» Вашингтон получит пошлины
Экономика 1

Ученые хотят отразить от Земли лучи Солнца. Поможет ли это остановить глобальное потепление

Ученые хотят отразить от Земли лучи Солнца. Поможет ли это остановить глобальное потепление
Наука и технологии

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске
Экономика

Узнай, страна

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Новости дня

17:29 Ростуризм передали правительству Ростуризм передали правительству
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
14:56 Россия ответит на высылку дипломатов из Чехии Россия ответит на высылку дипломатов из Чехии
14:33 В России за сутки выявлено 8855 новых случаев инфицирования COVID-19 В России за сутки выявлено 8855 новых случаев инфицирования COVID-19
12:41 Меры, введенные из-за коронавируса, признаны законными Меры, введенные из-за коронавируса, признаны законными
12:26 В России создадут Национальную базу генетических данных В России создадут Национальную базу генетических данных
11:34 ВОЗ изменила отношение к маскам ВОЗ изменила отношение к маскам
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
05 ИЮН, 20:25 Скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов Скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов

Узнай, страна!

05 ИЮН, 17:54 ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
05 ИЮН, 10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
04 ИЮН, 13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
04 ИЮН, 13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter