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Экспорт нефти из России рухнул на 25%. Сделка ОПЕК+ не даст стране заработать

22 Мая 2020 992 1 Экономика
Экспорт нефти из России рухнул на 25%. Сделка ОПЕК+ не даст стране заработать
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С 1 по 20 мая объемы экспорта нефти из России упали на 25% по сравнению с апрелем. Российские нефтяные компании экспортировали в среднем 428 тыс. тонн в сутки, приводит «Интерфакс» оперативную статистику. Из-за падения объемов экспорта цены на российский сорт нефти Urals растут и, по данным агентства Argus, достигли 33-5-34,2 долларов за баррель. Однако выросшая цена не компенсирует снижения доходов компаний, которые вынуждены выполнять сделку ОПЕК+ и урезать добычу.

Цена не компенсирует объемы

  • В мае Россия продает нефти на внешних рынках на 25% меньше, чем в апреле, свидетельствует государственная статистика. В сутки экспортируется в среднем 428 тыс. тонн. Таким образом за 20 дней Россия продала чуть больше 8,5 млн баррелей – это суточная добыча с учетом сокращения на 2,8 млн баррелей по соглашению с ОПЕК.
  • Морским путем в мае продается на 33% меньше нефти (237 тыс. тонн в день), нефтепроводным, через «Дружбу» – на 13% меньше (192 тыс. тонн).
  • Сокращение объема российской нефти на рынке ведет к росту цены на нее – за месяц она выросла с 16 долларов для Северо-Западной Европы до 34,2 долларов. Это на 2 доллара меньше североморского эталона Brent, который растет в цене на оптимизме по поводу восстановления мировой экономики и росту спроса на энергоресурсы. В среду, 20 мая, цена на Urals поднималась до 35,06 доллара за баррель.
  • Впрочем, нефтяные компании не могут на себе почувствовать рост цены – сокращение объемов приводит к тому, что фактический доход компаний становится таким же, каким бы он был при цене 26 долларов и прежних объемах. Но нарастить объем Россия не может: согласно сделке ОПЕК+ страна обязалась сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки – до 8,5 млн баррелей. О том, что снижение объемов экспорта «съест» выгоду от роста цены аналитики предупреждали в самом начале.
  • Россия почти выполнила обязательства по сделке ОПЕК+: за 20 дней мая добыча нефти сократилась на 17% (необходимо снизить ее на 18%), до 8,65 млн баррелей в сутки. Это рекордное сокращение добычи нефти для страны, которое по объемам отправляет ее в начало 2000-х.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:33 0 0
Yan:

Как 428000 тонн нефти могут быть эквивалентны 8,5млн баррелей нефти??? Вся добыча в стране в месяц и того меньше, чем указано в статье.

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