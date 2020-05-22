Экспорт нефти из России рухнул на 25%. Сделка ОПЕК+ не даст стране заработать 992 1 Экономика img_copyright

С 1 по 20 мая объемы экспорта нефти из России упали на 25% по сравнению с апрелем. Российские нефтяные компании экспортировали в среднем 428 тыс. тонн в сутки, приводит «Интерфакс» оперативную статистику. Из-за падения объемов экспорта цены на российский сорт нефти Urals растут и, по данным агентства Argus, достигли 33-5-34,2 долларов за баррель. Однако выросшая цена не компенсирует снижения доходов компаний, которые вынуждены выполнять сделку ОПЕК+ и урезать добычу.