ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
20 ИЮЛ, 22:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 ИЮЛ, 22:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию

20 Июля 2021 594 2 Политика
Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию

Россия потеряла на 220 тыс. человек больше в пандемию из-за нежелания властей вводить жесткий карантин и сохранить финансовые резервы. Всего же избыточная смертность с марта 2020 года по май 2021 года в стране достигла 530 тыс. человек, подсчитали эксперты фонда «Либеральная миссия».

Жестких мер и финансовой помощи не хватило

  • В докладе экспертов фонда «Либеральная миссия», который возглавляет политолог Кирилл Рогов, приводится оценка избыточной смерти россиян с марта 2020-го по май 2021 года – она составляет 530 тыс. человек. При этом эксперты отмечают, что российские власти могли спасти 220 тыс. жизней россиян.
  • С самого начала правительство дало «жесткий и своевременный» ответ на угрозу, исходящую от коронавируса – был объявлен месяц «нерабочих дней с сохранением заработной платы». Благодаря этому, пишут эксперты, в апреле и мае 2020 года показатели избыточной смертности не были на высоком уровне.
  • Но карантин, который назывался эвфемизмом «нерабочие дни», вызвал недовольство граждан из-за отказа правительства и президента предоставить прямую финансовую помощь людям. В мае по этой причине пришлось смягчать ограничения и, как утверждают эксперты, манипулировать статистикой заболеваемости и смертности, чтобы отказ от ограничений выглядел оправданным.
  • По мнению экспертов, это «дало обществу ложный сигнал об уровне опасности» и подорвало доверие к власти. Более того, представители правительства демонстрировали, что коронаиврус «ненастоящая угроза». Россияне не представляли себе реальный масштаб проблемы и выработали стойкое негативное отношение к ограничениям. Властям ничего не оставалось, как пойти на поводу у общественного мнения и отказаться от локдаунов осенью, когда каждый день заболевали несколько десятков тысяч человек по всей стране.
  • Эксперты назвали политику властей в этом отношении полной «противоречивых сигналов и манипулятивного подхода». Это поведение представителей власти выработало устойчивое недоверие общества к вакцине «Спутник V». Препарат был доступен с декабря 2020 года, но люди стали уклоняться от прививки. К третьей волне пандемии страна оказалась не готова, не использовав спад для массовой вакцинации, отмечают эксперты.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Если бы власти вели себя иначе, и общество не было дезориентировано неправильными сигналами, избыточная смертность осталась бы на уровне первых шести месяцев пандемии (15%), считают эксперты. Таким образом, можно было избежать 220 тыс. смертей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
С
22:57 0 0
Светлана:

Перечисленное в статье справедливо. Манипуляции с заболеванием и сейчас думаю продолжаются. Однако непонятно, каким образом произошел расчет именно 220 тыс.?

И
19:39 0 0
И.И..:

а где были эти эксперты раньше?

Статьи

Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины

Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины
Экономика 2

Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода

Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода
Экономика

Россия перебросила танки к границе Афганистана

Россия перебросила танки к границе Афганистана
Политика 3

Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей

Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей
Экономика 5

Узнай, страна!

ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС

ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС

В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»

В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»

Новости дня

21:56 СМИ: Германия и США предостерегли Россию от использования газа в качестве оружия против Украины СМИ: Германия и США предостерегли Россию от использования газа в качестве оружия против Украины
Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины
Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины
16:49 В МИД Украины заявили, что будущее страны не связано с Россией В МИД Украины заявили, что будущее страны не связано с Россией
16:14 Минприроды РФ попросило перестать пугать россиян пустыми полками Минприроды РФ попросило перестать пугать россиян пустыми полками
15:52 Российский сенатор рассказал о начале «реанимации» отношений между РФ и США Российский сенатор рассказал о начале «реанимации» отношений между РФ и США
15:14 Путин прибыл на открытие авиасалона МАКС-2021 Путин прибыл на открытие авиасалона МАКС-2021
15:06 Рабочих завода «Газпрома» приговорили к срокам за бунт из-за зарплат Рабочих завода «Газпрома» приговорили к срокам за бунт из-за зарплат
Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода
Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода
14:53 В Кремле заявили, что Путин доволен работой Дегтярева в Хабаровском крае В Кремле заявили, что Путин доволен работой Дегтярева в Хабаровском крае

Узнай, страна!

16:06 ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС
Россия перебросила танки к границе Афганистана
Россия перебросила танки к границе Афганистана
15:41 В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино» В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»
19 ИЮЛ, 22:12 В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит
19 ИЮЛ, 17:59 В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна
19 ИЮЛ, 16:34 В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев
19 ИЮЛ, 11:03 «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС
Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей
Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей
16 ИЮЛ, 21:46 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40
16 ИЮЛ, 11:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности
16 ИЮЛ, 09:05 В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки
16 ИЮЛ, 08:03 В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter