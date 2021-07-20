Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию
20 Июля 2021 594 2 Политика
Россия потеряла на 220 тыс. человек больше в пандемию из-за нежелания властей вводить жесткий карантин и сохранить финансовые резервы. Всего же избыточная смертность с марта 2020 года по май 2021 года в стране достигла 530 тыс. человек, подсчитали эксперты фонда «Либеральная миссия».
Жестких мер и финансовой помощи не хватило
- В докладе экспертов фонда «Либеральная миссия», который возглавляет политолог Кирилл Рогов, приводится оценка избыточной смерти россиян с марта 2020-го по май 2021 года – она составляет 530 тыс. человек. При этом эксперты отмечают, что российские власти могли спасти 220 тыс. жизней россиян.
- С самого начала правительство дало «жесткий и своевременный» ответ на угрозу, исходящую от коронавируса – был объявлен месяц «нерабочих дней с сохранением заработной платы». Благодаря этому, пишут эксперты, в апреле и мае 2020 года показатели избыточной смертности не были на высоком уровне.
- Но карантин, который назывался эвфемизмом «нерабочие дни», вызвал недовольство граждан из-за отказа правительства и президента предоставить прямую финансовую помощь людям. В мае по этой причине пришлось смягчать ограничения и, как утверждают эксперты, манипулировать статистикой заболеваемости и смертности, чтобы отказ от ограничений выглядел оправданным.
- По мнению экспертов, это «дало обществу ложный сигнал об уровне опасности» и подорвало доверие к власти. Более того, представители правительства демонстрировали, что коронаиврус «ненастоящая угроза». Россияне не представляли себе реальный масштаб проблемы и выработали стойкое негативное отношение к ограничениям. Властям ничего не оставалось, как пойти на поводу у общественного мнения и отказаться от локдаунов осенью, когда каждый день заболевали несколько десятков тысяч человек по всей стране.
- Эксперты назвали политику властей в этом отношении полной «противоречивых сигналов и манипулятивного подхода». Это поведение представителей власти выработало устойчивое недоверие общества к вакцине «Спутник V». Препарат был доступен с декабря 2020 года, но люди стали уклоняться от прививки. К третьей волне пандемии страна оказалась не готова, не использовав спад для массовой вакцинации, отмечают эксперты.
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- Если бы власти вели себя иначе, и общество не было дезориентировано неправильными сигналами, избыточная смертность осталась бы на уровне первых шести месяцев пандемии (15%), считают эксперты. Таким образом, можно было избежать 220 тыс. смертей.
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Перечисленное в статье справедливо. Манипуляции с заболеванием и сейчас думаю продолжаются. Однако непонятно, каким образом произошел расчет именно 220 тыс.?
а где были эти эксперты раньше?