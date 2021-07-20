Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию 594 2 Политика

Россия потеряла на 220 тыс. человек больше в пандемию из-за нежелания властей вводить жесткий карантин и сохранить финансовые резервы. Всего же избыточная смертность с марта 2020 года по май 2021 года в стране достигла 530 тыс. человек, подсчитали эксперты фонда «Либеральная миссия».