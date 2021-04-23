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Эксперты призывают ослабить масочный режим на открытом воздухе

23 Апреля 2021 153 0 Наука и технологии
Эксперты призывают ослабить масочный режим на открытом воздухе

Многие эксперты призывают ослабить масочный режим, так как растет количество исследований, которые показывают, что передача коронавируса на открытом воздухе чрезвычайно редка.

Так, одно из исследований показало, что из 1245 случаев Covid-19 в Китае только один был результатом передачи на открытом воздухе, и эта передача произошла в результате личного разговора двух человек. В документе Центра надзора за охраной здоровья США было обнаружено только 262 случая Covid-19, связанных с «местами, которые в основном связаны с активным отдыхом», из 232 164 случаев, что составляет около 0,1% от общего числа случаев.

Кроме того, метаанализ, опубликованный в «Журнале инфекционных заболеваний», показал, что процент случаев передачи инфекции вне помещений составляет не более 10%. Но Нушин Разани, автор исследования, сказал, что это число было «вероятно ниже» 10%, поскольку многие из случаев произошли в обстоятельствах, когда время контакта было проведено как внутри помещений, так и снаружи, например, на строительных площадках и во время сна в летних лагерях.

По словам Ашиша Джа, декана университета Брауна, случаи открытой передачи коронавируса довольно редки, по всей видимости заражение происходит в тех случаях, когда имеется непосредственный контакт с инфицированным человеком. 

«Я не знаю случая, когда кто-то просто, скажем, вышел на прогулку или на пробежку и таким образом заразился инфекцией», - добавляет Джа.

Линси Марр, профессор гражданской и экологической инженерии в Технологическом институте Вирджинии, аналогичным образом утверждает, что шансы заразиться коронавирусом от человека без маски во время короткой встречи - например, при прохождении по тротуару - очень низки.

По словам Марр, вирусные частицы быстро распространяются в наружном воздухе, что значительно снижает риск вдыхания вируса в форме аэрозоля от прохожего. И даже если этот человек чихает или кашляет, прохожие вряд ли вдохнут достаточно вируса, чтобы заболеть, пишет AdvisoryBoard.

«Я думаю, что руководящие принципы должны основываться на науке и практичности», - говорит Марр. «Я думаю, мы должны сосредоточиться на областях, которые имеют самый высокий риск передачи, и дать людям перерыв, когда риск чрезвычайно низкий».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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