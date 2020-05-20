Экономия в кризис или отсутствие средств? Россияне снизили траты по кредитным картам 364 0 Экономика img_copyright

Согласно данным, полученным от крупнейших коммерческих организаций, во время пандемии коронавируса россияне снизили траты по кредитным картам. Так, в апреле держатели карт потратили в среднем только 47,4% от доступных лимитов, хотя в марте данный показатель составлял 53,2%.