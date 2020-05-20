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Экономия в кризис или отсутствие средств? Россияне снизили траты по кредитным картам

20 Мая 2020 364 0 Экономика
Экономия в кризис или отсутствие средств? Россияне снизили траты по кредитным картам
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Согласно данным, полученным от крупнейших коммерческих организаций, во время пандемии коронавируса россияне снизили траты по кредитным картам. Так, в апреле держатели карт потратили в среднем только 47,4% от доступных лимитов, хотя в марте данный показатель составлял 53,2%.

  • О снижении оборотов заявили во всех крупных банках. Так, в «Открытии» сообщили о снижении трат по премиальным картам и продуктам для путешественников, а представитель ОТП-банка сообщил о снижении оборотов по всей категории «рестораны», а по данным Совкомбанка снизилась активность держателей карт «Халва», но незначительно. 
  • Тем не менее, хотя в целом отмечается сокращение оборотов по кредитным картам, это касается не всех кредитных продуктов. Например, в ОТП-банке повысились обороты по категориям «супермаркеты», «аптеки» и «образовательные услуги». Отмечается повышенная активность в категориях «доставка», а в регионах повысились обороты по покупке алкогольной продукции. 
  • Эксперты уверены, что настоящее снижение оборотов по кредитным картам, это не эффект кризиса. По словам руководителя направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрия Коловского, которые приводит РБК, держатели кредиток снижают побочное потребление. Люди перестали путешествовать, из-за нестабильной ситуации откладывают крупные траты, например, на ремонт или дорогие покупки, значительно сократили траты на рестораны, кафе и развлечения. 
  • При этом, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в настоящее время большинство держателей кредитных карт являются «хорошими» заемщиками, которые держат кредитки больше про запас и не спешат влезать в доли. Но из-за коронавируса такая ситуация со временем может измениться. 
  • Однако банки не спешат выдавать кредитные карты населению. По данным Национального бюро кредитных историй, за апрель месяц кредитные организации выдали всего 310 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с мартом текущего года сокращение произошло на 63,5%, а совокупный объем лимита по выданным картам в апреле составил всего 19 млрд руб., сократившись к марту на 64,7%. 
  • Также банки стремятся сокращать риски неплатежей во время кризиса. Многие крупные кредитные организации начали сокращать лимиты по уже выданным картам, на что жаловались и сами держатели кредиток. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) средний лимит по кредитным картам снизился на 2,3%, до 72,6 тыс. рублей, а в НБКИ отмечают снижение показателя на 3,3%.

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Редакция "Капитала Страны"

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