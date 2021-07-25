Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер 713 0 Экономика

Российская аудитория ТВ и интернета привыкла к прогнозам от отечественных экспертов, которые обещают скорый крах доллара и экономики США. Тем интереснее, что очередное подобное предсказание сделал американский миллиардер Стенли Дракенмиллер. Он раскритиковал администрацию президента Джо Байдена за экономическую политику и предупредил о «разрушительном крахе».