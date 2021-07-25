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Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер

25 Июля 2021 713 0 Экономика
Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер

Российская аудитория ТВ и интернета привыкла к прогнозам от отечественных экспертов, которые обещают скорый крах доллара и экономики США. Тем интереснее, что очередное подобное предсказание сделал американский миллиардер Стенли Дракенмиллер. Он раскритиковал администрацию президента Джо Байдена за экономическую политику и предупредил о «разрушительном крахе».

Байден доведет экономику США до краха

  • Миллиардер Стенли Дракенмиллер в эфире телеканала CNBC заявил, что США ждет «разрушительный крах», если президент Джо Байден вольет в экономику еще 2 трлн долларов. Беспрецедентную сумму Байден собирается потратить на инфраструктуру. Но Дракенмиллер считает, что деньги поступят в и без того перегретую экономику.
  • По мнению миллиардера, Байден хочет помочь бедным, однако от его экономической политики пострадают в первую очередь бедные американцы. Дракенмиллер отметил, что предыдущий пакет помощи на 6 трлн долларов, треть из которых пошла на прямые выплаты населению, позволил добиться «самого быстрого восстановления в истории». Во времена Великой депрессии на то же самое ушло десять лет.
  • Но теперь нужно остановиться, считает бывший управляющий фонда Джорджа Сороса Quantum, чье состояние оценивается в 4,8 млрд долларов. Миллиардер, считающийся одним из самых успешных инвесторов Уолл-стрит, заявил: «Если бы я был Дартом Вейдером и хотел бы уничтожить экономику США, я бы пошел на агрессивные расходы в тот момент, когда экономика уже перегрета».
  • Политика Байдена приведет к росту инфляции и пузырю, уверен Дракенмиллер. «Мы уже имеем и то, и другое», – добавил он. Инфляция в США поднялась до 30-летних максимумов, а капитализация глобальных фондовых бирж взлетела до 125% ВВП, чего раньше никогда не было. «Это самый большой пузырь в моей карьере», – сказал Дракенмиллер.

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  • Байден собирается реализовать инфраструктурный план для поддержки бедных слоев населения. Он планирует занять их на стройках новых школ, больниц, мостов и сельского вайфая для самих себя. Однако Дракенмиллер считает, что все это обернется против тех, кого Байден намерен спасать. «Именно бедные платят «инфляционный налог», от которого они не могут ни защититься, ни убежать», – сказал он. Миллиардер ожидает сначала «невероятно высокую» инфляцию, а потом «экономический взрыв». До этого Дракенмиллер за полгода предсказывал поражение президента Дональда Трампа на выборах и снижение ставки ФРС до нуля за полтора года до ее реального снижения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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