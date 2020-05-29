Экономика России обрушилась на 12% в апреле. Хуже чем в 2009 году 534 0 Экономика img_copyright

В нерабочем апреле ВВП России сократился на 12% в годовом выражении. Такую оценку приводит Минэкономразвития в обзоре деловой активности. По данным ведомства, в марте российская экономика росла и прибавила 0,8%. Но по итогам четырех месяцев 2019 года экономический спад достиг 1,9%. Он продолжится во втором квартале, а к концу года составит 5% ВВП.