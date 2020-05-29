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Экономика России обрушилась на 12% в апреле. Хуже чем в 2009 году
29 Мая 2020 534 0 Экономика
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В нерабочем апреле ВВП России сократился на 12% в годовом выражении. Такую оценку приводит Минэкономразвития в обзоре деловой активности. По данным ведомства, в марте российская экономика росла и прибавила 0,8%. Но по итогам четырех месяцев 2019 года экономический спад достиг 1,9%. Он продолжится во втором квартале, а к концу года составит 5% ВВП.
Худший месяц в году
- В апреле экономика России впервые с 2009 года рухнула на 12% в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития. В мае 2009 года экономика падала на 11,8%. Таким образом, апрель 20202 года продемонстрировал худший результат за все время наблюдений.
- Провал оказался такой глубины, что перечеркнул рост в первом квартале: если за три месяца экономика выросла на 1,6%, по данным Росстата, то по итогам четырех месяцев она просела на 1,9% ВВП.
- В Минэкономразвития объяснили падение экономики «введением с 30 марта режима нерабочих дней» в связи с коронавирусной инфекцией, а также «сохранением негативной внешнеэкономической конъюнктуры» и карантинных мер в странах – торговых партнерах.
- Наиболее сильный удар пришелся на секторы экономики, ориентированные на потребительский спрос. По данным Минэкономразвития, снижение оборота торговли в апреле составило 23,4%. Восстановление спроса последует, но будет вялым и постепенным.
- Минэкономразвития ожидает падение экономики по итогам года на 5% против прежних ожиданий роста на 1,9% ВВП. Центробанк более пессимистично оценивает экономические перспективы – падение составит до 6%. Наибольший провал придется на второй квартал текущего года – экономический спад достигнет 9,5%.
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