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Единственного космонавта уволили из руководства «Роскосмоса» за критику

14 Июня 2021 477 4 Наука и технологии
Единственного космонавта уволили из руководства «Роскосмоса» за критику

Высшее руководство «Роскосмоса» покинул Герой России и Советского Союза Сергей Крикалев. Он был снят с должности исполнительного директора пилотируемых программ госкорпорации, которой руководил с 2016 года. Крикалева – единственного космонавта среди чиновников в менеджменте корпорации – назначили советником Дмитрия Рогозина. По информации «Новой газеты», причиной его смещения стала критика планов снять на МКС коммерческий фильм «Вызов».

Космонавтов в руководстве «Роскосмоса» больше нет

  • По сообщению «Интерфакса», Героя России и Советского Союза Сергея Крикалева, на счету которого шесть космических полетов и восемь выходов в открытый космос, перевели с должности исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса» на должность советника Дмитрия Рогозина. Вместо Крикалева поставили бывшего чиновника Минпромторга и Минобороны, исполнительного директора по пилотируемым программам и науке Александра Блошенко.
  • Официально Крикалева сместили с должности в связи с подготовкой новой космической станции России. Однако, как пишет «Новая газета» со ссылкой на свои источники, увольнение последовало после критики Крикалева идеи снять фильм «Вызов» на МКС. До этого «Роскосмос» выделил деньги на съемки фильма с Юлией Пересильд и Климом Шипенко. Герой России и Советского Союза заявил «Открытым медиа», что это правда, но дополнительных комментариев не дал.
  • По информации «Новой газеты», старая и новая должности Крикалева соотносятся как «должность начальника цеха и вахтера на проходной». Как отметил космонавт Юрий Юрчихин, такие кадровые решения говорят о том, что «космонавтика в России не нужна». Он подчеркивает, что в космической отрасли «огромное количество непрофессионалов». «Самое важное из всех направлений в космонавтике – кино», – возмущается Юрчихин.

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  • По словам космонавта, ради съемок «Вызова» была сломана программа космических полетов 2021 года. «По старой программе на борту было три человека. Из-за эксперимента мы выбросили треть рабочего времени – теперь на борту планируется два человека в течение года», – рассказал Юрчихин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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A
14:55 0 0
Allen Dalles:

Стыдно за Крикалева Пнули и будет дальше верно служить хозяину вахтером Лучь ше бы достойно покинул эту воровскую шайку

В
14:09 0 0
Владимир В.:

Космонавтов нет ,но ,главное" журналист возглавляет техническую фирму.Интересно, а где был бы СССР в завоевании Космоса, если Королев был журналистом или сапожником,например?

А
13:18 2 0
Алга:

Давай, Димон , жги! Зачем Роскосмосу реальные космонавты? Это же киностудия! Можно снять шикарный фильм, как новая космическая станция грациозно взлетает на орбиту и утирает нос всем американцам и китайцам. Население 100% поверит в реальность происходящего, они верят всему, что ни покажи. И безопаснее так

И
10:19 4 0
И.И..:

главное есть люди, которые знают как потратить правильно деньги россиян.

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