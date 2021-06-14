Единственного космонавта уволили из руководства «Роскосмоса» за критику 477 4 Наука и технологии

Высшее руководство «Роскосмоса» покинул Герой России и Советского Союза Сергей Крикалев. Он был снят с должности исполнительного директора пилотируемых программ госкорпорации, которой руководил с 2016 года. Крикалева – единственного космонавта среди чиновников в менеджменте корпорации – назначили советником Дмитрия Рогозина. По информации «Новой газеты», причиной его смещения стала критика планов снять на МКС коммерческий фильм «Вызов».