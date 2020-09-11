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Двойные ценники – двойные цены? Что стоит за новой инициативой
11 Сентября 2020 177 0 Экономика
Союз потребителей России предложил магазинам выставлять двойные цены на товары. Первый ценник, по задумке авторов идеи, должен отображать стоимость единицы товара в упаковке, а второй – стоимость единицы веса или объема. Если поставить производителей в условия двух цен, убеждены в Союзе потребителей, они не смогут сохранять цену, уменьшая вес упаковки. Только бороться с уловками производителей почему-то должны продуктовые точки.
Россиянам детализируют рост цен
- Союз потребителей России обратился в Минпромторг с идеей изменить формат ценников в продуктовых магазинах. Организация предлагает обязать все магазины указывать на ценниках одновременно стоимость единицы товара в упаковке и стоимость единицы веса или объема за 1 кг или 1 литр.
- В Союзе считают, что это не позволит производителям хитрить и, сохраняя цену, уменьшать вес упаковки. Однако инициатива направлена не на самих производителей, а на магазины, которые выступают посредниками между поставщиками и покупателями. При этом метод уменьшения упаковки известен как шринкфляция – то есть попытка при высокой инфляции скрыть рост цен на продукт и сделать его с маркетинговой точки зрения более привлекательным.
- Авторы идеи, к сожалению, не говорят ничего о том, вследствие чего произошел сдвиг в сторону уменьшения упаковок и почему россияне находят 9 яиц в упаковке, покупают 900 мл молока или 450 граммов масла. Причина – продуктовое эмбарго, которое ввел президент Путин в 2014 году, ограничив ассортимент продовольственных товаров на треть. Дальше было объявлено импортозамещение, которое провалилось и привело к производству низкокачественной продукции на пальмовом масле. Все это взвинтило продуктовую инфляцию и ударило по покупательской способности россиян. В том числе поэтому с 2014 года доходы россиян не растут.
- Но бороться предлагают не с причиной уменьшающихся упаковок, а со следствием, и не с теми, кто их уменьшает, а с теми, кто их продает. В этом весь абсурд решения насущных проблем в России. Минпромторг уже дал свое отрицательное заключение на инициативу, поскольку это лишнее административное регулирование, которое может отразиться на ценах. Более того, ценники будут перегружены излишней информацией, а шрифт на них еще сильнее измельчится.
- Главное, что само по себе указание подробной информации никак не изменит цены. Зато будет больше скандалов с теми, кто из-за плохого зрения не сможет разглядеть настоящую стоимость товара. Даже при одном ценнике в большинстве бюджетных магазинов постоянно обнаруживаются несовпадения цены на полке и при его покупке. Но этим вопросом в профильной организации, защищающей права потребителей, почему-то не занимаются.
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