Двойные ценники – двойные цены? Что стоит за новой инициативой 177 0 Экономика

Союз потребителей России предложил магазинам выставлять двойные цены на товары. Первый ценник, по задумке авторов идеи, должен отображать стоимость единицы товара в упаковке, а второй – стоимость единицы веса или объема. Если поставить производителей в условия двух цен, убеждены в Союзе потребителей, они не смогут сохранять цену, уменьшая вес упаковки. Только бороться с уловками производителей почему-то должны продуктовые точки.