Друг Путина получает 2 млрд рублей в год с платежей россиян за ЖКХ 1921 0 Экономика

Банк «Россия», который контролирует друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук, собирает с россиян комиссии за коммунальные платежи по всей стране. По данным The Bell, банк зарабатывает до 2 млрд руб. прибыли в год за счет высоких комиссионных сборов – до 2,5%, тогда как большинство банков вообще не берут комиссию, а средний показатель составляет 0,4%. Больше всего банк берет с жителей Белгородской области – 2,5%, зарабатывает до 800 млн руб. на Москве и Подмосковье и собирается приватизировать крупнейшее коммунальное предприятие в Санкт-Петербурге.