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Друг Путина получает 2 млрд рублей в год с платежей россиян за ЖКХ
9 Декабря 2020 1921 0 Экономика
Банк «Россия», который контролирует друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук, собирает с россиян комиссии за коммунальные платежи по всей стране. По данным The Bell, банк зарабатывает до 2 млрд руб. прибыли в год за счет высоких комиссионных сборов – до 2,5%, тогда как большинство банков вообще не берут комиссию, а средний показатель составляет 0,4%. Больше всего банк берет с жителей Белгородской области – 2,5%, зарабатывает до 800 млн руб. на Москве и Подмосковье и собирается приватизировать крупнейшее коммунальное предприятие в Санкт-Петербурге.
По указанию с самого верха
- Банк «Россия», по данным The Bell, собирает платежи россиян за жилищно-коммунальные услуги от 150 организаций в Москве, Подмосковье, Петербурге, Белгороде, Ростове, Нижнем Новгороде Волгограде, Смоленске и т.д. Также банк обслуживает около 30 организаций в Крыму.
- Комиссия банка составляет 1% для жителей Крыма и от 0,3% до 2,5% для остальных регионов России. Самая высокая комиссия взимается с жителей Белгородской области, поскольку «Россия» – единственный расчетный банк в регионе.
- Все, что делает «Россия» – получает платежи в адрес управляющих компаний. На этом банк зарабатывает не менее 2 млрд руб. в год, пишет The Bell. Наибольший доход банку приносит Москва и Подмосковье – около 800 млн руб. в год. Об этом сообщил источник, знакомый с условиями работы банка.
- В начале 2021 года банк «Россия» намерен приватизировать ВЦКП «Жилищное хозяйство» в Санкт-Петербурге – крупнейшего оператора коммунальных платежей, через которого проходит 70 млрд руб. в год.
- Банк «Россия» начал активную экспансию на рынок ЖКХ в 2014 году и усилил ее после введения санкций США. Он конкурирует на этом рынке с другими крупными банками – Сбербанком и Газпромбанком. Расширить свою долю банку помогло обслуживание платежей «Интер РАО», которую возглавляет сын Юрия Ковальчука – Борис.
- По словам источников The Bell, решение собирать с россиян комиссию за ЖКХ и аккумулировать ее в банке «Россия» было принято «на самом высоком федеральном уровне». Оборот платежей по Москве и Петербургу составляет более 200 млрд руб. в год, а особой прозрачностью рынок не отличается.
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