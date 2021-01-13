Доступ к банковским счетам россиян могут предоставить еще одному ведомству 404 1 Экономика

Банковская тайна в России постепенно перестает существовать – доступ к счетам россиян в банках получит Федеральная налоговая служба, на очереди – Министерство юстиции. В ведомстве уже подготовили поправки в закон о банковской деятельности и собираются внести его в правительство. Потребность следить за счетами россиян в Минюсте обосновали необходимостью контролировать деятельность некоммерческих организаций. Как одно связано с другим, не поясняется.