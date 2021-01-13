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Доступ к банковским счетам россиян могут предоставить еще одному ведомству

13 Января 2021 404 1 Экономика
Доступ к банковским счетам россиян могут предоставить еще одному ведомству

Банковская тайна в России постепенно перестает существовать – доступ к счетам россиян в банках получит Федеральная налоговая служба, на очереди – Министерство юстиции. В ведомстве уже подготовили поправки в закон о банковской деятельности и собираются внести его в правительство. Потребность следить за счетами россиян в Минюсте обосновали необходимостью контролировать деятельность некоммерческих организаций. Как одно связано с другим, не поясняется.

Банковской тайны больше не будет

  • Минюст подготовил проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и рассчитывает получить доступ к банковским счетам россиян. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на само ведомство. Чиновники пояснили изданию, что это нужно для «более тщательного контроля за деятельность НКО».
  • При этом в ведомстве поспешили заверить – получение доступа Минюстом «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций». В правительстве ждут законопроект в июне, а в Госдуме готовы его принять накануне выборов – в сентябре.
  • В профильном комитете Госдумы поддерживают инициативу Минюста, не объясняя, как контроль за НКО связан с доступом к банковским счетам обычных россиян, большинство которых никак не соприкасаются с некоммерческими организациями. Зато обещают – закон коснется всех НКО: фонды, землячества и даже госкорпорации.
  • Банковская тайна в ФЗ «О банках и банковской деятельности» определяется как тайна об операциях, счетах и вкладах граждан. ЦБ, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и операторы платежных систем обязаны хранить эту тайну. В ближайшее время доступ к тайне может получить Налоговая служба.
  • Однако не все приветствуют инициативу Минюста. По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, размывать понятие банковской тайны нецелесообразно. «Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны», – считает депутат. Под этим подразумевается попадание данных о картах россиян в открытый доступ либо продажа баз данных на черном рынке.

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  • Он назвал банковскую тайну «одним из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни» и предупредил – при нарушении тайны «никакой частной жизни не останется». Лебедев предложил Минюсту обращаться в суд по конкретным поводам, если ведомству нужно узнать данные об операциях по карте отдельного гражданина.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:30 0 0
И.И..:

большинство россиян имеют мизерные накопления и государству пока не интересны.что касается коррупции и казнокрадства, то там сотни миллиардов, наличность которой на грузовиках не возят, а следовательно перемещают со счета на счет в банках. закон касается всех, потому ка удобнее один раз и всех сразу, а не возвращаться к этому множество раз. что касается тайны личной жизни, то ее давно нет. государство интересует тотальный контроль за гражданами и их лояльность системе. так везде и уже всюду.

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