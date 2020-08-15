Доллары из России начали эвакуировать сырьевые корпорации 270 0 Экономика

За высоким оттоком капитала на фоне упавшего притока валюты в страну стоят сырьевые корпорации. Они не зачисляют валютную выручку на счета в российских банках, хотя должны это делать согласно правилам валютного контроля. Вместо этого деньги оседают за рубежом, считают аналитики Райффайзенбанка, разобравшие статистику Центробанка.