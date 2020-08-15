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Доллары из России начали эвакуировать сырьевые корпорации
15 Августа 2020 270 0 Экономика
За высоким оттоком капитала на фоне упавшего притока валюты в страну стоят сырьевые корпорации. Они не зачисляют валютную выручку на счета в российских банках, хотя должны это делать согласно правилам валютного контроля. Вместо этого деньги оседают за рубежом, считают аналитики Райффайзенбанка, разобравшие статистику Центробанка.
Валютный беспредел
- Валютный контроль ЦБ думает постепенно отменить до 2024 года, но сырьевые компании уже живут в будущем. В январе-июле из России утекло в 1,5 раза больше денег, чем в прошлом году – 34,9 млрд долларов. Если бы речь шла о росте экономики и экспорта, это было бы понятно - больший приход, больший вывод капитала. Но сегодня экономика России переживает тяжелейший кризис и рекордное падение экспортных доходов.
- Россия в текущем году получает на 26% меньше от экспорта, а сальдо торгового баланса хоть и остается положительным, но оно сжалось в два раза. Сальдо текущего счета опустилось почти до нуля. Как пишет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, прибыль у большинства компаний упала, но вывоз капитала заметно возрос.
- Центробанк по этому поводу говорит лишь следующее: в прошлом году за оттоком капитала стояли банки, которые расплачивались по долгам и копили для этого валюту на зарубежных счетах, а на этот раз за отток отвечают «прочие сектора». Порывай пишет: отток не связан с избытком ликвидности у банковского сектора, он обусловлен «не ввезенной в РФ экспортной выручкой».
- По данным Центробанка и ФТС, 80% этой выручки приходится на продажи сырья и на две трети – нефти и газа. То есть «национальные достояния» выкачивают ресурсы из России, продают их на внешних рынках и не возвращают деньги обратно в страну, напрямую нарушая валютный контроль. Самое интересное, что ЦБ не применяет к ним санкций, что говорит о превращении сырьевых монстров в отдельные экономические субъекты, не подчиняющиеся законам РФ.
- В российских банках корпорации держат минимум средств за 8 лет – 141,6 млрд долларов на 1 июля. Все остальные деньги у компаний – на Западе. Впрочем, аналитики допускают, что все дело может быть в низкой ключевой ставке - чтобы сохранить деньги, компании вкладывают их за рубежом. Но это не отменяет того, что российский бизнес аккумулирует активы за рубежом.
- Правительство по поручению Путина уже добилось с Кипром и Мальтой повышения налога на трансграничные потоки дивидендов, роялти и процентных выплат с 0-5% до 15%. Гипотетически это может сдержать вывод средств из России. Однако соглашения заработают с начала следующего года, а действия российских сырьевых корпораций будут ухудшать сальдо счета текущих операций и ослаблять тем самым рубль до 75 за доллар.
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