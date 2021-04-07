Долларовым миллиардером стал научный руководитель Путина
7 Апреля 2021 478 2 Экономика
Ректор Санкт-Петербургского горного университета, под началом которого в конце 1990-х будущий президент России Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию, оказался в числе долларовых миллиардеров. Состояние Владимира Литвиненко журнал Forbes оценил в 1,5 млрд долларов, или 115,7 млрд руб.
Наука делать миллиарды
- В новом рейтинге богатейших людей мира от журнала Forbes на 2035-ой строчке появился научный руководитель президента Владимира Путина и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Под его началом в конце 1990-х, еще до получения статуса преемника Бориса Ельцина, Путин защитил кандидатскую диссертацию.
- Состояние Литвиненко Forbes оценивает в 1,5 млрд долларов – столько стоит пакет акций одного из крупнейших в мире производителей удобрений «Фосагро», которым он владеет. В частности, у Литвиненко 20,98% акций компании. При этом главные бенефициары «Фосагро» Андрей Гурьев и его родственники – их состояние оценивается в 6 млрд долларов.
- Войти в глобальный рейтинг миллиардеров Литвиненко помогло подорожание акций компании на 70% в 2020 году. В том числе за счет роста выручки компании на 2,3%, до 253,9 млрд руб. По версии Forbes, научный руководитель Путина мог получить пакет акций компании во время ваучерной приватизации компании «Апатит», которая входит в «Фосагро». Однако, по данным «Ведомостей», акции ему были переданы за неформальную помощь компании во время дела «ЮКОСа».
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- Дочь Литвиненко Ольга в интервью «Радио Свобода» рассказывала, что Путин в 1994 году помог ее отцу стать ректором университета. В благодарность за это он написал за будущего президента кандидатскую диссертацию по экономике, в которой нашли признаки плагиата и копирования источников. Дочь Литвиненко покинула Россию в 2011 году из-за конфликта с отцом.
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Спасибо, Владимир Владимирыч, за миллиардеров! В очередной раз утерли нос всему миру. Вона какие у нас яхты и аквадискотеки. Горжусь Россией!
Увы, но выбор-то у нас сейчас небольшой: или путинские суверенные воры в Кремле, которым бежать уже некуда и они хотя бы ради своей шкуры вынуждены спасать и страну, или компрадоры с Болотной, что уже с 90-х продают страну в розницу, а из Кремля продадут оптом и вместе с Кремлём, но сами легко сольются на заслуженный за бугром отдых. И "Стоит ли удивляться, что доморощенные либералы по-звериному ненавидят президента Путина, который уже открыто и недвусмысленно даёт понять, что его приоритетом являются российские национальные ценности?" (Р. Газенко), чай не бином Ньютона это уже понять-то!