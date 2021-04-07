Долларовым миллиардером стал научный руководитель Путина 478 2 Экономика

Ректор Санкт-Петербургского горного университета, под началом которого в конце 1990-х будущий президент России Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию, оказался в числе долларовых миллиардеров. Состояние Владимира Литвиненко журнал Forbes оценил в 1,5 млрд долларов, или 115,7 млрд руб.