«Должны всем!» Правительство отказалось выплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

«С 2015 года государство экономит на ежегодной индексации пенсий. В результате перед людьми образовался гигантский долг. Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров».