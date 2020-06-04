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«Должны всем!» Правительство отказалось выплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей
4 Июня 2020 90 0 Общество
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Лидер «Справедливой России» заявил, что в последние годы Минфин регулярно занижает размер пенсионных выплат, экономя буквально на каждом пенсионере, а в результате за год набегают сотни миллиардов рублей долга. По его словам, настало время вернуть людям деньги.
- Депутаты партии «Справедливая Россия» подготовили законопроект, согласно которому всем пенсионерам, не зависимо от того, остаются они на работе или нет, предлагается выплатить пособия. По мнению членов партии это необходимо сделать для поддержки пожилых людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.
- Законопроект предполагает выделение на выплаты всем пенсионерам денежных средств в размере 1,38 трлн рублей, которые высвобождаются из-за ежегодной экономии государства на индексации пенсий.
- Комментируя законопроект лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил:
«С 2015 года государство экономит на ежегодной индексации пенсий. В результате перед людьми образовался гигантский долг. Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров».
- Также законопроект предполагает провести внеплановую индексацию пенсий для всех пенсионеров, а в дальнейшем ежегодную индексацию проводить с учетом реальной инфляции в стране.
- По данным пресс-службы фракции, документ был направлен на рассмотрение Правительства России. Но, как сообщает Росбалт, он не нашел отклика в членах кабинета министров и получил отрицательный отзыв.
- По мнению Правительства, инициатива «Справедливой России» «не содержит норм, определяющих источники и порядок финансового обеспечения дополнительных расходных обязательств на его реализацию», а также предполагает слишком большие дополнительные расходы, которые ложатся на Пенсионный фонд России.
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