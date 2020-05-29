Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. Дальше будет хуже 506 0 Экономика img_copyright

По данным Банка России, представленным на 1 апреля 2020 года, уровень долговой нагрузки россиян достиг 10,9%. Это максимальный показатель за всю историю проведения наблюдений, который рассчитывается как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу.