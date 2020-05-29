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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. Дальше будет хуже

29 Мая 2020 506 0 Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. Дальше будет хуже
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По данным Банка России, представленным на 1 апреля 2020 года, уровень долговой нагрузки россиян достиг 10,9%. Это максимальный показатель за всю историю проведения наблюдений, который рассчитывается как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу.

  • Долговая нагрузка россиян показывает постоянный рост с 2017 года, который начался с 8,7%, а к 1 апрелю 2020 года достиг 10,9%, что сопоставимо только с кризисным 2014 годом. По мнению аналитиков, в основном, рост долговой нагрузки населения происходит за счет необеспеченного кредитования, уровень кредитной нагрузки россиян по которому увеличился до 9,2%. 
  • О том, что долговая нагрузка на россиян будет расти, Банк России заявлял еще в прошлом году. Так, согласно данным регулятора, в четвертом квартале 2019 года почти 23% россиян отдавали на погашение обязательств по кредитам более 80% своего ежемесячного дохода, а уже в начале 2020 года показатель увеличился еще на 0,3 п.п.
  • Введенный в стране режим нерабочих дней еще больше подорвал платежеспособность населения. По информации, полученной от крупных российских банков и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, доля отказников по кредитам выросла на 10 п.п., достигнув 60%. При этом 40% из них заявили, что не могут оплачивать кредиты из-за снижения доходов, 30% жаловались на потерю работы, 20% заявляли о нехватке денег из-за роста цен, а 10% в качестве причины отказа от уплаты налогов называли высокую кредитную нагрузку. 
  • Тем не менее общий объем впервые просроченных займов вырос чуть больше, чем на 10% и в целом платежная дисциплина россиян серьезно не пострадала. В категорию проблемных активов в апреле перешли ссуды на 350 млн рублей, а объем просрочки в сегменте беззалоговых кредитов вырос до 2,4 млрд рублей.
  • Замаскировать ситуацию помогли кредитные каникулы и другие программы поддержки заемщиков. По данным ЦБ на 6 мая, 1,4 млн человек обратились в банки за реструктуризацией кредитов. Более 1,2 млн заявок уже рассмотрено, но ободрили только 58,9% из них. Из 210 тыс. россиян, обратившихся в банки за кредитными каникулами, получить отсрочку смогли 68%. 
  • Низкий уровень просрочек по кредитам во время режима ограничений эксперты связывают с тем, что во время самоизоляции снизилось потребление. Так считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов. Своим мнение эксперт поделился с РБК. Еще одним фактором сдерживания динамики просрочки является то, что у населения еще остались сбережения. 
  • Но ситуация с просрочками будет ухудшаться. Аналитики ожидают роста пика неплатежей к концу года, когда россияне потратят все имеющиеся накопления и закончится действие льготных программ банков, включая и кредитные каникулы, предоставляемые только на 6 месяцев. Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин ожидает роста просрочек более чем на 50% в конце текущего года. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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