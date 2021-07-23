Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
23 Июля 2021 303 0 Экономика
Коммунальные службы несколько лет пытаются добиться права продавать долги россиян по ЖКХ коллекторским агентствам. Госдума дважды принимала законы, которые закрывали «лазейки», позволяющие это делать. Последний раз депутаты запретили продавать коммунальные долги коллекторам в мае этого года. Но Минстрой России вошел в положение коммунальщиков и подготовил поправки в действующее законодательство, которые допускают привлечение коллекторов.
Коллекторы придут в ЖКХ
- Минстрой предлагает разрешить привлекать коллекторов для взыскания долгов россиян по ЖКХ. Соответствующий проект поправок уже подготовлен и будет направлен на рассмотрение правительства. Об этом сообщили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), которая выступила в числе авторов идеи.
- Госдума несколько лет противостояла подобным попыткам: в 2019 и в мае 2021 года было принято два закона, исключающих «лазейки» в действующем законодательстве для передачи долгов по ЖКХ коллекторам. Однако коммунальщики жаловались на растущий объем долгов правительству.
- В частности, РАВВ вместе с Российскими коммунальными системами и Росводоканалом попросили вице-премьера Марата Хуснуллина разрешить возможность привлекать коллекторов. Они аргументировали это тем, что в 2020 году долги россиян по ЖКХ перед ними достигли 625 млрд руб.
- Коммунальные службы утверждали, что дальнейший рост задолженности сделает невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ, а также вызовет «ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод». Это подорвет «санитарно-эпидемиологическое благополучие населения» и лишит «конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду».
- Также коммунальщики убеждали правительство, что создание «дополнительных подразделений и штатных единиц» для обеспечения «деятельности по возврату просроченной задолженности» будет более затратным, чем использование услуг «соответствующих специализированных организаций» и приведет к росту тарифов для населения. В итоге Минстрой встал на сторону коммунальщиков и подготовил поправки в статью 155 Жилищного кодекса РФ.
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- За 2020 год, по данным Росстата, общий долг россиян за ЖКХ врыос на 55 млрд руб. Больше всего россияне должны ресурсоснабжающим компаниям – 350 млрд руб., из которых 145 млрд – за тепло, 62 млрд – за электричество, 52 млрд – за газ. УК, ТСЖ и ЖСК россияне должны 276 млрд руб., из которых 150 млрд – за содержание жилого помещения, 51 млрд – за отопление, 24 млрд – за горячую воду и 14,9 млрд – за холодную.
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