Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам 303 0 Экономика

Коммунальные службы несколько лет пытаются добиться права продавать долги россиян по ЖКХ коллекторским агентствам. Госдума дважды принимала законы, которые закрывали «лазейки», позволяющие это делать. Последний раз депутаты запретили продавать коммунальные долги коллекторам в мае этого года. Но Минстрой России вошел в положение коммунальщиков и подготовил поправки в действующее законодательство, которые допускают привлечение коллекторов.