Долги не спишут себе в карман. Белоусов ударил по либералам 927 1 Экономика

В правительстве разворачивается новая борьба за финансовые потоки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов через Минфин представил обновленный порядок выдачи Россией государственных кредитов иностранным государствам. На поверхности справедливый отказ финансовых властей давать деньги без экономической целесообразности таким государствам, как Венесуэла, Куба или Белоруссия. Но на более глубоком уровне проект Белоусова направлен против монопольного права Минфина распоряжаться внешними долгами России, а отдельным чиновникам и политикам, контролирующим финансовое ведомство, получать миллионы долларов на свои политические цели.