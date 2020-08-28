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Долги не спишут себе в карман. Белоусов ударил по либералам

28 Августа 2020 927 1 Экономика
Долги не спишут себе в карман. Белоусов ударил по либералам

В правительстве разворачивается новая борьба за финансовые потоки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов через Минфин представил обновленный порядок выдачи Россией государственных кредитов иностранным государствам. На поверхности справедливый отказ финансовых властей давать деньги без экономической целесообразности таким государствам, как Венесуэла, Куба или Белоруссия. Но на более глубоком уровне проект Белоусова направлен против монопольного права Минфина распоряжаться внешними долгами России, а отдельным чиновникам и политикам, контролирующим финансовое ведомство, получать миллионы долларов на свои политические цели.

Лавочка прикрывается

  • Первый вице-премьер Андрей Белоусов сделал очередной «тихий ход» против идеологических и властных конкурентов, пишет «Незыгарь». В конце августа Минфин представил постановление «Об утверждении порядка предоставления Российской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам-заемщикам», в котором заложил принцип экономической целесообразности выдачи заемных средств. Согласно этому документу, получить кредиты по новым принципам не смогут Армения, Белоруссия, Венесуэла и Куба.
  • Практика извлечения финансовой выгоды из государственных кредитов сложилась в начале 1990-х годов. От СССР Россия получила право требовать около 148 млрд долларов с других государств. Большинство займов были обеспечены государственными активами и по международной классификации относились к первоклассным. По распоряжению Егора Гайдара, исполнявшего обязанности премьер-министра в 1992-1994 годах, полномочия по работе с внешними долгами получила ОАО ФинПа сотрудника Института системных исследований Петра Авена. Компания занялась продажей долгов, принадлежащих России, со скидкой заинтересованным клиентам.
  • ФинПа контролировала высоколиквидные долги третьих стран перед Россией и продавала их международным спекулянтам или государствам. Так, например, Израиль хотел купить долги Ливии, чтобы оказывать политическое давление. Занималась продажей российских долгов и фирма «Фалькон», которую связывали с Анатолием Чубайсом.
  • В общей сложности частные компании продали 90 млрд долларов долгов других государств перед Россией за десятки миллионов и даже миллиарды вознаграждения. Минфин активно поддерживал частные конторы, поскольку он находился под контролем ставленника либерально-монетаристского клана. Так, например, Алексей Кудрин передал этот пост своему последователю Антону Силуанову.
  • Минфин имел монопольное право распоряжаться внешними долгами и проводить с ними разные операции. Но Андрея Белоусова это не устраивало, поскольку такое положение оставляло кормушку для определенной политической группы. Своим нововведением он поменял порядок работы с долгами в ведомстве: теперь рассматривать обращения иностранных государств заемщиков, проводить консультации и переговоры по условиям кредитования будет представитель правительства. То есть не Минфин, а агент кабмина будет иметь решающее слово о том, как обслуживать, погашать, продавать или списывать кредиты другим государствам.
  • Оставшиеся 58 млрд долларов долгов Минфин уже не сможет самостоятельно «освоить» через сеть частных компаний, принадлежащих российским политикам и банкирам. Возвращенные деньги пойдут не на частно-корпоративные интересы, а на государственные нужды.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:05 0 0
Ильяс:

Дай Бог, это правда.

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