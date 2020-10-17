Долг за газ Белоруссии Россия выплатила сама себе 1625 0 Экономика

Финансовые схемы российских властей в кризис становятся все более странными. Это касается и сотрудничества с ближайшими союзниками – Россия выдала Белоруссии кредит, чтобы та заплатила этими средствами по предыдущим долгам за газ. В итоге Россия осталась с тем, что у нее было, а Белоруссия перевела долговые обязательства за газ в обязательства по кредиту, по сути, ничего не выплатив российской стороне.