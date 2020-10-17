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Долг за газ Белоруссии Россия выплатила сама себе

17 Октября 2020 1625 0 Экономика
Долг за газ Белоруссии Россия выплатила сама себе

Финансовые схемы российских властей в кризис становятся все более странными. Это касается и сотрудничества с ближайшими союзниками – Россия выдала Белоруссии кредит, чтобы та заплатила этими средствами по предыдущим долгам за газ. В итоге Россия осталась с тем, что у нее было, а Белоруссия перевела долговые обязательства за газ в обязательства по кредиту, по сути, ничего не выплатив российской стороне.

Платим по чужим долгам и раздаем кредиты

  • Минфин Белоруссии получил на свои счета 500 млн долларов в качестве кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в пятницу, 16 октября. Это часть финансовой помощи на 1,5 млрд долларов, которую президент Владимир Путин обещал Александру Лукашенко еще в августе.
  • Через несколько часов после получения транша Минэнерго Белоруссии объявило о том, что полностью рассчиталось с Россией за поставки природного газа. В частности за импорт с января по сентябрь, цитировал пресс-службу ведомства «Интерфакс».
  • Евразийский фонд стабилизации и развития на 90% наполняется Россией, поэтому решение о кредитовании было простым. Дополнительные 500 млн долларов были выданы Минску на 10 лет. При этом через Фонд Россия уже заняла Белоруссии 2,5 млрд долларов, которые до сих пор Минск не отдал.
  • До этого глава Минфина России Антон Силуанов говорил, что выдача нового кредита Белоруссии выгодна для Москвы. За счет этих средств, говорил министр, Минск погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом». Другими словами, российское правительство помогло газовой монополии и выдало средства Минску на 10 лет.
  • При этом деньги пошли по длинной цепочке: из Минфина России в Фонд, из Фонда в Минфин Белоруссии, из Минфина Белоруссии в газоснабжающие организации, а оттуда – в дочернюю компанию «Газпрому» «Газпром трансгаз Беларусь». Именно последняя компания окончательно рассчитается с «Газпромом».
  • Интересно и то, что Белоруссия не признавала наличие долга еще в августе, перед президентскими выборами 9 числа и развернувшимися после протестами. Но после серьезных проблем у нелегитимного президента Белоруссии Александра Лукашенко Минск согласился на все требования Москвы.
  • Всего Россия выдаст Белоруссии 1,5 млрд долларов финансовой помощи. Межгосударственный кредит на 1 млрд долларов из резервов России поступит двумя траншами в белорусскую финансовую систему – половина до конца этого года, а еще 500 млн долларов – в следующем году. Эти деньги Россия скорее всего никогда не вернет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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