Долг России удвоится в 2021 году. Власти пересекли опасную черту 125 0 Экономика

Государственный долг России вырастет до 24% ВВП в 2021 году. За счет наращивания долговых обязательств Минфин намерен профинансировать дефицит бюджета, который составит 2,7 трлн руб. Однако власти постепенно теряют контроль над долгом, который еще год назад был равен всего 12,5% ВВП. За два года он удвоится и перейдет «опасную черту». По словам министра финансов Антона Силуанова, черта это проходит на уровне 20% ВВП.