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Долг России удвоится в 2021 году. Власти пересекли опасную черту

27 Ноября 2020 125 0 Экономика

Государственный долг России вырастет до 24% ВВП в 2021 году. За счет наращивания долговых обязательств Минфин намерен профинансировать дефицит бюджета, который составит 2,7 трлн руб. Однако власти постепенно теряют контроль над долгом, который еще год назад был равен всего 12,5% ВВП. За два года он удвоится и перейдет «опасную черту». По словам министра финансов Антона Силуанова, черта это проходит на уровне 20% ВВП.

Кризис удваивает госдолг

  • Российские власти последнее время любят повторять – страна подошла подготовленной к кризису. Вся «подготовка» России заключается в изначально низком государственном долге – на начало 2020 года он не превышал 12,5% ВВП. Но всего за год суверенный долг вырос до 20% ВВП и теперь не является самым низким в мире.
  • В пересчете на рубли Россия должна 22 трлн руб. кредиторам, или чуть больше одного годового федерального бюджета. Но в 2021 году Россия должна будет уже 26,4 трлн руб. Это на 3,7% больше, чем было прописано в проекте бюджета, поскольку на финансирование дефицита бюджета уйдет 2,7 трлн руб., а на обслуживание госдолга – еще 1,7 трлн.
  • При этом в 2020 году Минфин уже занял почти 5,4 трлн руб., 4,4 трлн из которых пошли на латание дыры в бюджете, а 967 млрд руб. – на погашение предыдущих кредитов. Власти могли не использовать госдолг, а взять деньги из Фонда национального благосостояния, в котором находится 9 трлн руб. Но президент Владимир Путин поставил блок на использование средств «кубышки».
  • С одной стороны, госдолг России и в 24% ВВП можно считать не критичным. Однако нельзя забывать, что страна входит в число развивающихся стран и является сырьевой экономикой. Безопасным уровнем долга для такого типа стран считается 40% ВВП, для развитых же – 70%. При этом среди развивающихся стран средний уровень долга – 53,8%, по большей части из-за Бразилии (91,9%) и Индии (68,6%).
  • По словам министра финансов Антона Силуанова, долг в 20% ВВП для России – это «опасная черта» и правительству не очень хочется ее пересекать. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегала власти от «неаккуратного» наращивания госдолга. Преимуществом России всегда был низкий долг на контролируемом уровне. Но кризис, вызванный коронавирусом, это преимущество у страны отнимает.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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