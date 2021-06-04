«Доходы припали». Путин рассказал об успехах России на ПМЭФ 272 1 Экономика

Россия успешно преодолела экономический кризис и справляется с пандемией на уровне ведущих стран мира. Об этом президент Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме. По его словам, благодаря «оперативным мерам» правительства страна сберегла миллионы рабочих мест и избежала резкого падения доходов граждан. Однако две проблемы остаются – безработица и рост цен.