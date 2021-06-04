«Доходы припали». Путин рассказал об успехах России на ПМЭФ
4 Июня 2021 272 1 Экономика
Россия успешно преодолела экономический кризис и справляется с пандемией на уровне ведущих стран мира. Об этом президент Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме. По его словам, благодаря «оперативным мерам» правительства страна сберегла миллионы рабочих мест и избежала резкого падения доходов граждан. Однако две проблемы остаются – безработица и рост цен.
Для Путина кризис закончился
- Президент в очередной раз отметил «оперативные меры» властей, благодаря которым российская экономика и рынок труда «приближаются к докризисному уровню». «Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан», – заявил Путин (видео выступления можно посмотреть здесь).
- Тем не менее он признал: «И безработица увеличилась, и доходы реальные припали». Однако, по мнению Путина, «не произошло ничего такого, что мы могли бы назвать катастрофой». Потому что «сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов» и даже «адресная помощь российским семьям».
- Несмотря на заявление о преодолении кризиса, Путин считает двумя «самыми актуальными проблемами» рынок труда и инфляцию. Показатель безработицы нужно снизить с 5,2% до 4,7%, а инфляцию «хорошо бы» на конец 2021 года иметь в пределах 5% (сейчас 5,8%). При этом Путин поддержал Центробанк, который повышает ключевую ставку в борьбе с инфляцией. По его словам, регулятор «и так держал достаточно низкую для нашей экономики ставку на протяжении длительного периода времени».
- В этом плане Путин ответил миллиардеру Олегу Дерипаске, который постоянно требует снижения ставки. «Естественно, те, кто берет деньги, хочеть взять их подешевле, а те, кто дает, а особенно это касается Центрального банка, должен следить за макроэкономическими показателями», – подчеркнул Путин. Президент надеется, что стратегия ЦБ поможет с решением проблем безработицы и инфляции.
- Из предложений Путина наиболее значимыми оказалось продление льготной ипотеки до 1 июля 2022 года по ставке 7% вместо 6,5% с лимитом для кредитов в 3 млн руб., а также освобождение общепита от НДС с 1 января 2022 года в рамках пилотного проекта. «Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд руб. в год», – сказал Путин. Но предупредил, что это делается для обеления бизнеса: «Все чеки через кассу, наем работников в белую и закупка товаров тоже в белую – через кассу».
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Также Путин сообщил, что строительство первой нитки трубопровода «Северный поток-2» завершено, а «Газпром» уже готов заполнить ее газом. При этом сроки начала поставок «будут зависеть от немецкого регулятора». В этой связи Путин высказался о транзите газа через Украину. «Вы думаете, что мы должны всех кормить. У нас что, обязанность такая, всех кормить?» – заявил Путин. Он подчеркнул, что «монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно цену до небес за транзит» поднимать и «опускать как можно ниже цены на газ для Украины». «Монополия плоха», – заключил Путин, 21 год выстраивающий государственный монополистический капитализм.
Написать комментарий
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!