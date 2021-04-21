Доход выше, чем у Путина. Песков объяснил, как заработал больше президента
21 Апреля 2021 335 3 Политика
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему задекларированный им доход в 2020 году оказался более чем на 2,5 млн выше, чем у президента страны. По словам Пескова, многие во власти заработали больше главы государства, поскольку «по-разному начисляется зарплата» и есть разные доходы от банковских вкладов. Об этом чиновник заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Разная зарплата и вклады
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал в 2020 году 12,527 млн руб. Такую сумму он внес в декларацию, которую обязаны подавать чиновники. Доход Владимира Путина при этом составил 9,99 млн руб. Разницу в задекларированных суммах Песков прокомментировал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
- По его словам, за год больше президента заработал «не только пресс-секретарь». «Многие заработали больше», – отметил Песков. Он объяснил это так: «"а" – по-разному начисляется зарплата; "б" – разные доходы от банковских вкладов». При этом, как утверждает Песков, у Путина тоже есть банковские вклады, но в каком банке, не уточнил.
- Также Песков прокомментировал имущество президента: квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратов, два автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Пресс-секретарь главы государства признался, что не знает, где Путин хранит «Волгу» и прицеп. «Ясно, что не на улицу брошены», – заметил Песков. Он вспомнил, что президент «пользовался» «Волгой» в присутствии СМИ. «Но это было достаточно давно», – сказал пресс-секретарь и добавил, что на ней Путин бывшего президента США Джорджа Буша-младшего катал.
- Доход Песков за последний год снизился с 14,6 млн руб. Однако его жена Татьяна Навка заработала в 2020 году 212 млн руб. и остается одной из самых богатых жен действующих чиновников.
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- В интервью Песков также рассказал, что у него есть денежные средства, «которые находятся в управлении», поскольку у госслужащих «достаточно сильные ограничения на покупку разных акций». Доходы от средств под управлением компаний «плюсуются к зарплате», пояснил Песков.
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Ситуация проста как гвоздь. Одни(как Президент) работают другие(как Навкин муж) зарабатывают
любой гражданин имеет право зарабатывать и иметь доход. это не те официальные деньги которые стоит обсуждать.
Лучше бы Песков ничего не комментировал,это намного убедительней.