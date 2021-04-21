Доход выше, чем у Путина. Песков объяснил, как заработал больше президента 335 3 Политика

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему задекларированный им доход в 2020 году оказался более чем на 2,5 млн выше, чем у президента страны. По словам Пескова, многие во власти заработали больше главы государства, поскольку «по-разному начисляется зарплата» и есть разные доходы от банковских вкладов. Об этом чиновник заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».