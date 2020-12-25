Добыча нефти в России может никогда не восстановиться. Новак предупредил о риске 103 1 Экономика

Сделка с ОПЕК+ привела к резкому сокращению добычи нефти в России на 2,8 млн баррелей в сутки. После летнего раунда послабления ограничений она выросла на 500 тыс. баррелей и в январе 2021 года сможет увеличиться еще. Но если цены будут ниже 45 долларов за баррель, то страна никогда не вернется к прежним объемам в 11 млн баррелей в сутки. Об этом заявил бывший министр энергетики, а ныне вице-премьер Александр Новак.