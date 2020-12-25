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Добыча нефти в России может никогда не восстановиться. Новак предупредил о риске

25 Декабря 2020 103 1 Экономика
Добыча нефти в России может никогда не восстановиться. Новак предупредил о риске

Сделка с ОПЕК+ привела к резкому сокращению добычи нефти в России на 2,8 млн баррелей в сутки. После летнего раунда послабления ограничений она выросла на 500 тыс. баррелей и в январе 2021 года сможет увеличиться еще. Но если цены будут ниже 45 долларов за баррель, то страна никогда не вернется к прежним объемам в 11 млн баррелей в сутки. Об этом заявил бывший министр энергетики, а ныне вице-премьер Александр Новак.

Россия может потерять миллионы баррелей добычи

  • Добыча нефти в России может никогда не восстановиться, если цены на нефть не останутся на комфортном уровне 45-55 долларов за баррель. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс». По его словам, при низких ценах «мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будет все время на своем уровне».
  • В результате соглашения с ОПЕК+ и урезания добычи на 2,8 млн баррелей в сутки в апреле этого года Россия добыла на 8,4% меньше, чем в 2019 году. В цифрах это 514 млн тонн. Год Россия начинала, извлекая 11,2 млн баррелей в день. В апреле добыча нефти упала до 8,7 млн баррелей в сутки, а в июле она выросла до 9,3 млн. В среднем по году получилось 10,3 млн баррелей в сутки.

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  • По словам аналитиков, заявление Новака можно интерпретировать как признание нерентабельности порядка 8% добычи при ценах ниже 45 долларов. Однако весной компании выдерживали цены и в 10 долларов за баррель Urals. Правда, при этом бюджет не получал экспортных пошлин, поэтому правительство позаботилось о том, чтобы переписать законодательство и взимать пошлину даже при минимальных ценах на нефть.
  • Перед началом ограничения добычи эксперты предупреждали, что Россия может никогда не нарастить прежний объем. Они объясняли это тем, что истощенные месторождения времен Брежнева, будут обводнены, и извлекать нефть их них больше не получится, либо это будет стоить слишком дорого. Большинство старых месторождений в России находятся в Поволжье и Западной Сибири.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:50 0 0
И.И..:

россияне так и не понимают, что сидеть на продаже сырья вечно не возможно. так же не понятно, что своим трудом не обеспечиваются даже минимальные собственные потребности. кроме этого, закон о ФНБ действует в обе стороны, это когда в случае нерентабельности и убытков нефти и газодобычи из него вычерпываются средства на помощь терпящим бедствие. кроме этого, на истощенных месторождениях стоят и качают Штанговые глубинные насосы для добычи нефти (ШГН), производительность до несколько т сырой нефти в сутки. их никто не останавливает, ибо никакого смысла нет и погоды не делает, обводнение не грозит... на свежих месторождениях с избыточным давлением добычу регулируют или консервируют с помощью запорной арматуры. нефть под землей не портится и не имеет срока годности. бесконечная тема продажи сырья супердержавой, говорит об отсутствии линейки товаров мирового уровня и рынков сбыта, в результате чего отсутствует возможность продажи чего либо другим за твердую валюту, отсутствие которой не дает закупить у других то , в чем нуждаются россияне... потребность в необходимом, это приблизительно 300 млрд долларов в год, от которых вот вот откажется ЦБ РФ)))...

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