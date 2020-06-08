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До 150 рублей в час. В России поднимут оплату труда, но бизнес платить не будет
8 Июня 2020 169 0 Экономика
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Депутаты от ЛДПР предложили повысить нижний порог почасовой оплаты труда в России почти вдвое – до 150 руб. в час. Это позволит довести зарплаты россиян до уровня индустриально развитых стран, считают авторы законопроекта. Однако экономисты называют инициативу популизмом – бизнес будет платить работникам ровно столько, сколько сможет.
Ничего не меняющий закон
- Повышение почасовой оплаты труда затронет не всех россиян, но лишь тех, кто трудится по срочным договорам и неполный день. Однако, как считают депутаты от ЛДПР, во время пандемии коронавируса это актуально для многих. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, они предлагают ввести минимальный размер почасовой платы с 1 января 2021 года.
- Сумма составит 150 руб. и будет индексироваться ежегодно. В таком варианте увеличение выглядит существенным – сейчас почасовая оплата высчитывается из размера МРОТ и в мае – июле колеблется в разных регионах от 89,85 до 65,92 руб. Депутаты отмечают, что текущий уровень крайне низок.
- Авторы инициативы хотят бороться, прежде всего, с необоснованно высокой прибылью работодателей, которые, по их словам, экономят на отчислениях в соцфонды и на уплате НДФЛ. Более того, парламентарии настаивают, что основная часть зарплаты выплачивается в конвертах, и граждане вынуждены с этим мириться.
- Как решит эту дилемму законопроект – неясно, но, по заверению депутатов, он позволит в условиях пандемии повысить доходы россиян и станет шагом к решению проблемы увеличения оплаты труда в России до уровня индустриально развитых стран.
- Экономисты уже раскритиковали идею. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, мнение которого приводит URA.RU, повышение почасовой оплаты труда до 150 руб. ничего не изменит по трем причинам. Во-первых, вместо срочных договоров работодатели будут заключать гражданско-правовые без социальных выплат. Во-вторых, из-за высокой конкуренции на рынке труда работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто готов работать за более низкую ставку. В-третьих, зарплаты могут и вовсе платить в конвертах. Поэтому на уровне оплаты труда законопроект депутатов никак не скажется.
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