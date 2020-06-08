До 150 рублей в час. В России поднимут оплату труда, но бизнес платить не будет 169 0 Экономика img_copyright

Депутаты от ЛДПР предложили повысить нижний порог почасовой оплаты труда в России почти вдвое – до 150 руб. в час. Это позволит довести зарплаты россиян до уровня индустриально развитых стран, считают авторы законопроекта. Однако экономисты называют инициативу популизмом – бизнес будет платить работникам ровно столько, сколько сможет.