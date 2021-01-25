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«Для Путина угрозы нет». Китай оценил протесты из-за Навального в России

25 Января 2021 31 1 Политика
«Для Путина угрозы нет». Китай оценил протесты из-за Навального в России

Крупнейшие с 2013 года протесты в России не остались без внимания Китая. В китайских социальных сетях видео с митингов, которые прошли в 112 российских городах, стали одними из самых обсуждаемых на выходных. С комментарием выступила и газета Global Times – негласный рупор компартии по внешнеполитическим вопросам. Главный редактор издания Ху Сидзин написал, что протесты не представляют угрозу президенту Владимиру Путину, а россияне крайне разочарованы в США и Западе.

Китайский взгляд на протесты

  • Масштабные протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, которые охватили 112 городов страны и стали крупнейшими в Москве с 2013 года, сильно взволновали Китай и его население. Видео с акций, на многих из которых было запечатлено немотивированное насилие силовых органов, потрясли многих китайцев.
  • По информации телеграм-канала «Китай – Николай Вавилов», наиболее популярными комментариями в соцсетях были: «Спланировано американцами» (74 тыс. лайков) и «Россия тоже пойдет по пути Ирака?» (46 тыс. лайков). На площадке Douyin (TikTok) люди писали, что это «дело рук Байдена» и «Байден жесткий, нам тоже следует быть начеку».
  • На этом фоне выступил главный редактор Global Times Ху Сидзин, предложив свою интерпретацию событий. Руководитель рупора официальной позиции китайской компартии по внешним вопросам написал: «Россияне очень разочарованы в США и Западе. Они видят Путина в качестве героя, который защищает их интересы». По мнению Ху Сидзина, протесты не представляют угрозу Путину.
  • Самое интересное, что китайский взгляд на события полностью совпадает с официальной пропагандой России. В передаче «Москва. Кремль. Путин» впервые решили не замалчивать протест, но дать ему оценку. Пресс-секретарь президента подчеркнул: «Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина».

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  • Оценить, много или мало людей вышло, можно по такому показателю, как количество задержанных людей – более 3 тыс. человек были схвачены и лишены свободы на разные сроки, от суток до 28 дней. До этого в современной истории еще никогда число арестованных на несанкционированных властями митингах не доходило до такого числа.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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09:28 0 0
Valeriy Bondarik:

_ .. _ Здравствуй`те _ .. _ А похожи-ли ЭТИ митинги в России НА...Белорусские... ``````````````````````````` Картинка (к статье) - КРАЙНЕ НЕ удачная (iLi НАОБОРОТ...) : - "Директор ШКОЛЫ напутствует-Li...учителя...] ...Т.Е. китай,ский "Шеф"...И - подОТЧЁТНЫЙ "партнёр"... - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 24-01-21.

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