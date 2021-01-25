«Для Путина угрозы нет». Китай оценил протесты из-за Навального в России 31 1 Политика

Крупнейшие с 2013 года протесты в России не остались без внимания Китая. В китайских социальных сетях видео с митингов, которые прошли в 112 российских городах, стали одними из самых обсуждаемых на выходных. С комментарием выступила и газета Global Times – негласный рупор компартии по внешнеполитическим вопросам. Главный редактор издания Ху Сидзин написал, что протесты не представляют угрозу президенту Владимиру Путину, а россияне крайне разочарованы в США и Западе.