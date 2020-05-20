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Дистанционная работа. В ЕР готовят поправки в ТК РФ для защиты сотрудников на удаленке

20 Мая 2020 285 0 Общество
Дистанционная работа. В ЕР готовят поправки в ТК РФ для защиты сотрудников на удаленке
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В условиях пандемии коронавируса многие компании были вынуждены перевести своих сотрудников на работу из дом, так называемую удаленку. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, в настоящее время порядка 16% россиян перешли на дистанционную работу. В "Единой России" сочли необходимым внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые призваны защитить права дистанционных работников.

  • Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал РИА Новости, что члены фракции готовят поправки в Трудовой кодекс РФ, которые отрегулируют механизм дистанционной работы. Речь идет о времени работы, обеспечении всем необходимым рабочего места сотрудника, электронного документооборота и, конечно, оплаты труда. 
  • Так, парламентарии предлагают четко определить время работы сотрудника на удаленке, время когда сотрудник обязан быть оффлайн, и то время, когда работодатель не имеет права его беспокоить. При этом дополнительное рабочее время сотруднику, работающему дистанционно, должно оплачиваться, как сверхурочное.
  • Важным пунктов в поправках является вопрос об организации удаленного рабочего места, ведь иногда сотруднику приходится тратить на это свои средства, покупая компьютер и необходимую технику или программы. По мнению авторов, работодатель обязан возместить работнику все расходы, связанные с оборудованием его рабочего места дома.
  • Организация в компании электронного документооборота одна из наиболее актуальных тем при наличии сотрудников на удаленке. В некоторых случаях, работники обязаны получать документы под роспись, что отменяет смысл дистанционной работы. В ЕР считают необходимым прописать в ТК РФ норму распространения электронного формата получения документов на сотрудников на удаленке.
  • Одним из главных пунктов, который обязательно будет внесен в ТК РФ, является сохранение заработной платы, а также всех трудовых прав и обязанностей сотрудника, которого переводят на удаленную работу. Для этого в ЕР предлагают предоставить работодателю возможность заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, где прописать все необходимые условия.
  • Удаленная работа считается более привилегированной. Однако так считают не все дистанционные работники. Согласно исследованию сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", в котором приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России, 50% опрошенных заявили о своем желании вернуться в офис после окончания режима самоизоляции. 30% респондентов готовы совмещать режимы, и только 20% выразили полное удовлетворение удаленкой.

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Редакция "Капитала Страны"

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