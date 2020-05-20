Дистанционная работа. В ЕР готовят поправки в ТК РФ для защиты сотрудников на удаленке 285 0 Общество img_copyright

В условиях пандемии коронавируса многие компании были вынуждены перевести своих сотрудников на работу из дом, так называемую удаленку. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, в настоящее время порядка 16% россиян перешли на дистанционную работу. В "Единой России" сочли необходимым внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые призваны защитить права дистанционных работников.