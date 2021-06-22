«Дискриминация неминуема». Кремль призвал смириться с ограничениями для непривитых 388 1 Политика

В Кремле не только допускают дискриминацию непривитых россиян, но и считают ее «неминуемой». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, люди без иммунитета и прививки «не смогут работать на всех участках». До этого омбудсмен Татьяна Москвалькова рассказала о том, что многие россияне уже сталкиваются с нарушением своих прав из-за принудительной вакцинации.