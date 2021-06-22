«Дискриминация неминуема». Кремль призвал смириться с ограничениями для непривитых
22 Июня 2021 388 1 Политика
В Кремле не только допускают дискриминацию непривитых россиян, но и считают ее «неминуемой». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, люди без иммунитета и прививки «не смогут работать на всех участках». До этого омбудсмен Татьяна Москвалькова рассказала о том, что многие россияне уже сталкиваются с нарушением своих прав из-за принудительной вакцинации.
Россиян без прививок будут дискриминировать
- В Кремле считают «неминуемой» дискриминацию непривитых россиян после объявления обязательной вакцинации. «Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрия Песков. По его словам, люби без иммунитета и прививки «не смогут работать на всех участках», поскольку это «будет представлять угрозу для окружающих».
- Первой о дискриминации заговорила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, многие россияне начали сталкиваться с нарушением своих прав из-за принудительной вакцинации. Она назвала это «правовыми пробелами» и «перегибами». «Идея сама по себе правильная», – заметила Москалькова, но механизмы ее реализации «порождают массовый психоз».
- Песков рекомендовал рассмотреть подобные нарушения «в оперативном штабе». Однако подчеркнул – эпидемиологическая ситуация такова, «что она требует энергичных мер». «Так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение чем те, кто имеет иммунитет», – подчеркнул Песков. Но, по его мнению, самоцель не прививка, а иммунитет. При этом он посетовал, что в мире «не выработано каких-то единых подходов и стандартов на этот счет».
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- Сейчас власти придумывают «бесковидные зоны» в кафе и ресторанах, угрожают отстранять от работы тех, кто не привился, отказывают в плановом медобслуживании непривитым. Обязательную вакцинацию 60% сотрудников объявили власти Москвы и еще 10 регионов. После этого пошли предложения о сегрегации привитых и непривитых, а также угрозы штрафов до 1 млн руб. для работодателей невакцинированных сотрудников.
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вызвано это двойными стандартами госмонополии. с одной стороны открытием границ и неконтролируемым никем ввозом очередной заразы на территорию страны. в другом- попыткой всех заколот после очередного провала малоэффективной вакциной не способной противостоять вирусу. наверняка все выезжающие за рубеж были обколоты не имеющей аналогов в , после чего заразились и никем и ничем не замеченными ввезли новый штамп вируса в страну. по другому и быть не могло. дискриминации и уголовному преследованию должны подвергаться чиновники, а не преследоваться граждане.