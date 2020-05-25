Капитал страны
ENGLISH
26 МАЙ, 00:21 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Дешевого бензина не будет. Правительство сделало все, чтобы бензин не упал в цене
25 Мая 2020 1107 2 Экономика
img_copyright
Правительство России запретило ввоз отдельных видов нефтепродуктов до 1 октября, в том числе моторного бензина, авиакеросина и дизельного топлива. Это делается для защиты внутреннего рынка от более дешевого европейского топлива. А чтобы оно не дешевело на Санкт-Петербургской бирже естественным образом из-за падения спроса, как это было в апреле, другим постановлением правительство сократило нормативы биржевых продаж нефтепродуктов в два раза. Все условия для сохранения цены и ее роста правительством выполнены в угоду нефтяным компаниям.
Россияне кормят нефтяников
- Российское правительство продолжает защищать интересы не потребителей, а поставщиков топлива. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете импорта дешевого автомобильного топлива до 1 октября. Документ принят для «обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации на внутреннем рынке топлива». Есть и ссылки на договор о Евразийском экономическом союзе.
- При этом по территории страны будет разрешены международные перевозки дешевого европейского топлива – так россияне хотя бы смогут увидеть бензин по доступным ценам, который отправится в Казахстан и Кыргызстан, страны – участницы ЕАЭС, где нефтяные компании не диктуют действия правительства.
- В частности Мишустин запретил продажу в Россию моторного бензина, авиакеросина, дизельного топлива с содержанием серы до 0,05%, судового топлива и газойлей с содержанием серы до 0,05% и до 0,2%.
- По словам министра энергетики Александра Новака, шестимесячный запрет на импорт нефтепродуктов в Россию «вынужденная и не совсем рыночная» мера, которая должна, слова министра, предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок. Россиянам предлагают платить больше и поддерживать российские нефтеперерабатывающие заводы, а также стоящие за ними нефтяные компании.
- Чтобы цены не падали из-за пандемии и слабого спроса, Мишустин подписал и другое постановление – он разрешил сократить норматив биржевых продаж нефтепродуктов в два раза. С 1 апреля по 30 июня, когда на территории большинства субъектов РФ действует режим самоизоляции, величина биржевых продаж автомобильного бензина класса 5 снижается до 5% от объема производства (до этого было 10%). Минимальная величина реализации на бирже дизельного топлива класса 5 устанавливается в размере 3% от объема производства (до этого было 6%). Это решение подбросит оптовые цены вверх, а значит, и в рознице они не опустятся с текущих значений.
- Правительство рассчитывало в 2020 году получить от нефтяников 300 млрд руб. по демпферу – механизму сглаживания рыночной цены, которая гарантирует стабильные цены. За стабильность надо платить – при высоких ценах на нефть из бюджета государства, при низких – из бюджета нефтяных компаний государству. Но в этот раз правительство ничего не получит – 300 млрд руб., прибыль от завышенных цен на бензин, президент Владимир Путин отдал в качестве помощи нефтяным компаниям, которые «сильнее всего» пострадали от кризиса.
Статьи
Узнай, страна
25 МАЙ, 18:57 Масочный режим могут продлить на один-два месяца
25 МАЙ, 16:49 В России введен запрет на ввоз топлива
25 МАЙ, 16:39 Россияне отказываются оформлять ипотеку
25 МАЙ, 15:57 В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха
25 МАЙ, 14:55 Мишустин просит не торопиться с поездками за границу
25 МАЙ, 19:09 В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес
25 МАЙ, 13:57 На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
25 МАЙ, 13:27 В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой
25 МАЙ, 13:00 В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала
25 МАЙ, 12:23 В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал
22 МАЙ, 15:17 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
22 МАЙ, 12:41 В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
22 МАЙ, 12:22 В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов
22 МАЙ, 11:57 В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
Написать комментарий
Вот она, забота государства об отечественном производителе....
Помогать людям не входит в планы нашего правительства а нефтяников поддержать святое (кормильцы). ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА БЕРУЩЕГО. АМИНЬ.