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Дешевого бензина не будет. Правительство сделало все, чтобы бензин не упал в цене

25 Мая 2020 1107 2 Экономика
Дешевого бензина не будет. Правительство сделало все, чтобы бензин не упал в цене
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Правительство России запретило ввоз отдельных видов нефтепродуктов до 1 октября, в том числе моторного бензина, авиакеросина и дизельного топлива. Это делается для защиты внутреннего рынка от более дешевого европейского топлива. А чтобы оно не дешевело на Санкт-Петербургской бирже естественным образом из-за падения спроса, как это было в апреле, другим постановлением правительство сократило нормативы биржевых продаж нефтепродуктов в два раза. Все условия для сохранения цены и ее роста правительством выполнены в угоду нефтяным компаниям.

Россияне кормят нефтяников

  • Российское правительство продолжает защищать интересы не потребителей, а поставщиков топлива. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете импорта дешевого автомобильного топлива до 1 октября. Документ принят для «обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации на внутреннем рынке топлива». Есть и ссылки на договор о Евразийском экономическом союзе.
  • При этом по территории страны будет разрешены международные перевозки дешевого европейского топлива – так россияне хотя бы смогут увидеть бензин по доступным ценам, который отправится в Казахстан и Кыргызстан, страны – участницы ЕАЭС, где нефтяные компании не диктуют действия правительства.
  • В частности Мишустин запретил продажу в Россию моторного бензина, авиакеросина, дизельного топлива с содержанием серы до 0,05%, судового топлива и газойлей с содержанием серы до 0,05% и до 0,2%.
  • По словам министра энергетики Александра Новака, шестимесячный запрет на импорт нефтепродуктов в Россию «вынужденная и не совсем рыночная» мера, которая должна, слова министра, предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок. Россиянам предлагают платить больше и поддерживать российские нефтеперерабатывающие заводы, а также стоящие за ними нефтяные компании.
  • Чтобы цены не падали из-за пандемии и слабого спроса, Мишустин подписал и другое постановление – он разрешил сократить норматив биржевых продаж нефтепродуктов в два раза. С 1 апреля по 30 июня, когда на территории большинства субъектов РФ действует режим самоизоляции, величина биржевых продаж автомобильного бензина класса 5 снижается до 5% от объема производства (до этого было 10%). Минимальная величина реализации на бирже дизельного топлива класса 5 устанавливается в размере 3% от объема производства (до этого было 6%). Это решение подбросит оптовые цены вверх, а значит, и в рознице они не опустятся с текущих значений.
  • Правительство рассчитывало в 2020 году получить от нефтяников 300 млрд руб. по демпферу – механизму сглаживания рыночной цены, которая гарантирует стабильные цены. За стабильность надо платить – при высоких ценах на нефть из бюджета государства, при низких – из бюджета нефтяных компаний государству. Но в этот раз правительство ничего не получит – 300 млрд руб., прибыль от завышенных цен на бензин, президент Владимир Путин отдал в качестве помощи нефтяным компаниям, которые «сильнее всего» пострадали от кризиса.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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21:41, 25.05 0 0
Валерий Поляков:

Вот она, забота государства об отечественном производителе....

18:40, 25.05 0 0
Сергей:

Помогать людям не входит в планы нашего правительства а нефтяников поддержать святое (кормильцы). ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА БЕРУЩЕГО. АМИНЬ.

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