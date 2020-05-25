Дешевого бензина не будет. Правительство сделало все, чтобы бензин не упал в цене 1107 2 Экономика img_copyright

Правительство России запретило ввоз отдельных видов нефтепродуктов до 1 октября, в том числе моторного бензина, авиакеросина и дизельного топлива. Это делается для защиты внутреннего рынка от более дешевого европейского топлива. А чтобы оно не дешевело на Санкт-Петербургской бирже естественным образом из-за падения спроса, как это было в апреле, другим постановлением правительство сократило нормативы биржевых продаж нефтепродуктов в два раза. Все условия для сохранения цены и ее роста правительством выполнены в угоду нефтяным компаниям.