Дерипаска создает «мозговой центр» для критики Центробанка
15 Мая 2021 41 0 Экономика
Миллиардер Олег Дерипаска задумал создать «мозговой центр», задачей которого будет критика денежно-кредитной политики Центробанка. Аналитический центр может появиться на базе Института экономики роста им. Столыпина. По словам представителя миллиардера, новая структура начнет работу уже в этом году.
Центр по критике ЦБ
- О намерении Дерипаски создать «мозговой центр» по критике экономической и денежно-кредитной политики России рассказали газете «Ведомости» представители бизнесмена. Для своих целей миллиардер намерен использовать в качестве площадки Институт экономики роста им. Столыпина. Он возглавляет наблюдательный совет Института.
- Вырабатывать предложения «по корректировке» финансовой политики должны будут «как российские, так и зарубежные экономисты». Дерипаска будет выделять им гранты на исследования. Затем результаты будут рассылаться в профильные ведомства «для оценки и принятия решений».
- Дерипаска является последовательным критиком Центробанка. Главная идея миллиардера – низкие ставки по кредитам для развития промышленности. По его мнению, позиция ЦБ – главная преграда на пути экономического роста России. Центробанк должен отвечать за увеличение ВВП, считает Дерипаска и обвиняет руководство регулятора в том, что он «демонстративно отвернулся» от этой задачи.
- В 2020 году ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума – 4,25%. Ниже она была только в дореволюционные годы (4%) более 100 лет назад. Из-за этого решения ЦБ быстро потерял контроль над инфляцией, которая в апреле 2021 года достигла 5,8%, хотя ЦБ рассчитывал удержать ее на уровне 4%. Пострадали от этого россияне – доходы упали на 3%, а сбережения в банках стала «съедать» инфляция. Снизились даже пенсии в реальном выражении.
- Однако миллиардер Дерипаска назвал повышение ключевой ставки ЦБ до 5%, которое призвано остановить рост цен и спасти доходы граждан от падения, «атакой на доходы граждан и прибыль компаний». Миллиардер предположил, что регулятор это сделал из политических соображений – чтобы «похоронить молодое правительство технократов Мишустина».
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Дерипаска владеет долей в холдинге по производству алюминия и электроэнергии En+. Его совокупное состояние журнал Forbes оценивает в 3 млрд долларов. Агентство Bloomberg причисляет Дерипаску к близким к Владимиру Путину олигархам. Против Дерипаски введены персональные санкции США в 2018 году.
Написать комментарий