Дерипаска создает «мозговой центр» для критики Центробанка 41 0 Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска задумал создать «мозговой центр», задачей которого будет критика денежно-кредитной политики Центробанка. Аналитический центр может появиться на базе Института экономики роста им. Столыпина. По словам представителя миллиардера, новая структура начнет работу уже в этом году.