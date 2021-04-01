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Депутаты отказались отвечать перед избирателями. Идею Володина назвали «странной»
1 Апреля 2021 136 0 Политика
Депутаты Госдумы после месяца обсуждений не нашли способа юридически оформить собственную ответственность перед избирателями. Идея, предложенная спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которая предполагает ответственность за нарушение предвыборных обещаний, не нашла поддержки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента.
«Несколько странная» инициатива
- В конце февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил законодательно закрепить ответственность депутатов перед избирателями за свои предвыборные обещания. Идея получила поддержку первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, который поручил единороссам подготовить предложения по ее реализации.
- Однако, как пишет «Коммерсант», в течение месяца обсуждения так ни к чему и не привели. Официально депутаты не придумали, как юридически оформить свои обязательства перед избирателями. При этом оппозиционные фракции вообще не приняли идею Володина.
- Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев посчитал предложение спикера Госдумы «глупостью», а в ЛДПР нашли в инициативе «больше отрицательного». В ЛДПР пояснили, что депутатам, которые не входят в «Единую Россию» будет «тяжело реализовать обещания», поскольку у них нет реальных рычагов власти.
- В Кремле также были не впечатлены инициативой Володина. По словам источников «Коммерсанта», в администрации президента поддержку идея не нашла, более того, ее назвали «несколько странной».
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- По словам политолога Аббаса Галямова, закон об ответственности депутатов за предвыборные обещания не поднимет рейтинг партии власти, который обрушился до минимума за 8 лет. Политолог подчеркнул, что избиратели понимают – проблема заключается не в том, как работают депутаты, проблема носит фундаментальный характер.
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