Депутаты отказались отвечать перед избирателями. Идею Володина назвали «странной» 136 0 Политика

Депутаты Госдумы после месяца обсуждений не нашли способа юридически оформить собственную ответственность перед избирателями. Идея, предложенная спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которая предполагает ответственность за нарушение предвыборных обещаний, не нашла поддержки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента.