Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ЯНВ, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Деньги закончились. Банки не могут больше финансировать дефицит бюджета

14 Января 2021 277 0 Экономика
Деньги закончились. Банки не могут больше финансировать дефицит бюджета

Проблемы федерального бюджета России не остались в прошлом году. Дефицит казны немного уменьшится в 2021 году, но тем не менее составит 2,7 трлн руб. В первом квартале – с января по март – Минфин планирует занять 1 трлн руб. Осенью ведомство стахановскими темпами увеличивало госдолг, одолжив 2 трлн руб. с октября по середину ноября. Правда, большую часть этой суммы предоставили государственные банки, которым пришлось брать в долг у Центробанка. Первый аукцион по продаже госдолга в январе показал то, о чем все прекрасно знали: у банков не осталось свободных денег для финансирования бюджета, а иностранные инвесторы, которых и до этого было трудно затащить в российский госдолг, начали от него избавляться.

Дефицит бюджета пока некому крыть

  • Первый аукцион по продаже госдолга в 2021 году состоялся традиционно в среду, 13 января. При квартальном плане в 1 трлн руб. занять Минфину удалось 31,1 млрд, что примерно втрое меньше еженедельной нормы. Инвесторы предложили больше – 48,8 млрд руб., но финансовое ведомство продало больше облигаций по низкой ставке 2,39%.
  • В прошлом году Минфин увеличил госдолг России до 5,3 трлн руб. (около 5% ВВП). Больше половины от этой суммы предоставили российские банки, которых попросили поучаствовать в схеме финансирования бюджета – они вкладывали свободную ликвидность в бумаги Минфина, потом закладывали их в Центробанк и возвращали себе затраченные суммы, получая за участие проценты по гособлигациям. Для этого ЦБ, по словам аналитиков, запустил «печатный станок».
  • Но эта схема привела к проблеме – банки быстро исчерпали профицит ликвидности (3,7 трлн руб.) и получили от Центробанка меньше, чем они затратили – около 1,2 трлн руб. (817 млрд руб. осенью 2020-го и 306 млрд 11 января). Другими словами, у банков не осталось рублей и они вынуждены их занимать, в том числе друг у друга.
  • Иностранные инвесторы могли бы заменить российские банки на аукционах. Но нерезиденты распродают облигации федерального займа – за первую неделю января, по данным Сбербанк CIB, они сбросили бумаги на 13,4 млрд руб. Выходят они из госдолга России на опасениях ужесточения санкций против Москвы. Более того, в 2020 году инвесторы потеряли около 9% на вложениях в российский госдолг.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • С прошлого года у Минфина остался не потраченный триллион рублей. Этих денег едва ли хватит на месяц расходов федерального бюджета. Фонд национального благосостояния правительство тратить не намерено. Поэтому властям придется либо давать более высокие ставки для инвесторов в госдолг, либо прибегнуть к «печатному станку» Центробанка.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer в частных клиниках

В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer в частных клиниках
Политика

Заморозка цен привела к отказу производителей продавать продукты

Заморозка цен привела к отказу производителей продавать продукты
Экономика

Европейские компании отказываются от «Северного потока-2» одна за другой

Европейские компании отказываются от «Северного потока-2» одна за другой
Экономика 1

Саудовская Аравия уступила России в «нефтяной войне»

Саудовская Аравия уступила России в «нефтяной войне»
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь

Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь

В Хакасии начинают переработку новогодних елок

В Хакасии начинают переработку новогодних елок

Новости дня

11:52 В России зарегистрировали 24763 новых случая COVID-19 В России зарегистрировали 24763 новых случая COVID-19
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется на следующей неделе
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется на следующей неделе
11:21 Трампу объявили второй импичмент подряд Трампу объявили второй импичмент подряд
10:54 Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января
13 ЯНВ, 19:20 Гинцбург предупредил о риске появления новых мутаций COVID-19 Гинцбург предупредил о риске появления новых мутаций COVID-19
13 ЯНВ, 18:22 Козак рассказал о результатах встречи политсоветников "нормандской четверки" Козак рассказал о результатах встречи политсоветников "нормандской четверки"
13 ЯНВ, 18:01 СМИ: одна компания покинула СП-2 из-за давления США СМИ: одна компания покинула СП-2 из-за давления США
Россиян предупредили о возможных изменениях рубля
Россиян предупредили о возможных изменениях рубля
13 ЯНВ, 13:56 Навальный заявил, что вернется в Россию в середине января Навальный заявил, что вернется в Россию в середине января

Узнай, страна!

06:26 Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13 ЯНВ, 20:11 В Хакасии начинают переработку новогодних елок В Хакасии начинают переработку новогодних елок
13 ЯНВ, 18:24 Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию
13 ЯНВ, 17:37 Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам
12 ЯНВ, 23:17 Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму
12 ЯНВ, 20:24 Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12 ЯНВ, 19:11 Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии
12 ЯНВ, 02:57 Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск
11 ЯНВ, 17:57 Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк
11 ЯНВ, 16:18 Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter