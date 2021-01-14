Деньги закончились. Банки не могут больше финансировать дефицит бюджета 277 0 Экономика

Проблемы федерального бюджета России не остались в прошлом году. Дефицит казны немного уменьшится в 2021 году, но тем не менее составит 2,7 трлн руб. В первом квартале – с января по март – Минфин планирует занять 1 трлн руб. Осенью ведомство стахановскими темпами увеличивало госдолг, одолжив 2 трлн руб. с октября по середину ноября. Правда, большую часть этой суммы предоставили государственные банки, которым пришлось брать в долг у Центробанка. Первый аукцион по продаже госдолга в январе показал то, о чем все прекрасно знали: у банков не осталось свободных денег для финансирования бюджета, а иностранные инвесторы, которых и до этого было трудно затащить в российский госдолг, начали от него избавляться.