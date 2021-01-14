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Деньги закончились. Банки не могут больше финансировать дефицит бюджета
14 Января 2021 277 0 Экономика
Проблемы федерального бюджета России не остались в прошлом году. Дефицит казны немного уменьшится в 2021 году, но тем не менее составит 2,7 трлн руб. В первом квартале – с января по март – Минфин планирует занять 1 трлн руб. Осенью ведомство стахановскими темпами увеличивало госдолг, одолжив 2 трлн руб. с октября по середину ноября. Правда, большую часть этой суммы предоставили государственные банки, которым пришлось брать в долг у Центробанка. Первый аукцион по продаже госдолга в январе показал то, о чем все прекрасно знали: у банков не осталось свободных денег для финансирования бюджета, а иностранные инвесторы, которых и до этого было трудно затащить в российский госдолг, начали от него избавляться.
Дефицит бюджета пока некому крыть
- Первый аукцион по продаже госдолга в 2021 году состоялся традиционно в среду, 13 января. При квартальном плане в 1 трлн руб. занять Минфину удалось 31,1 млрд, что примерно втрое меньше еженедельной нормы. Инвесторы предложили больше – 48,8 млрд руб., но финансовое ведомство продало больше облигаций по низкой ставке 2,39%.
- В прошлом году Минфин увеличил госдолг России до 5,3 трлн руб. (около 5% ВВП). Больше половины от этой суммы предоставили российские банки, которых попросили поучаствовать в схеме финансирования бюджета – они вкладывали свободную ликвидность в бумаги Минфина, потом закладывали их в Центробанк и возвращали себе затраченные суммы, получая за участие проценты по гособлигациям. Для этого ЦБ, по словам аналитиков, запустил «печатный станок».
- Но эта схема привела к проблеме – банки быстро исчерпали профицит ликвидности (3,7 трлн руб.) и получили от Центробанка меньше, чем они затратили – около 1,2 трлн руб. (817 млрд руб. осенью 2020-го и 306 млрд 11 января). Другими словами, у банков не осталось рублей и они вынуждены их занимать, в том числе друг у друга.
- Иностранные инвесторы могли бы заменить российские банки на аукционах. Но нерезиденты распродают облигации федерального займа – за первую неделю января, по данным Сбербанк CIB, они сбросили бумаги на 13,4 млрд руб. Выходят они из госдолга России на опасениях ужесточения санкций против Москвы. Более того, в 2020 году инвесторы потеряли около 9% на вложениях в российский госдолг.
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- С прошлого года у Минфина остался не потраченный триллион рублей. Этих денег едва ли хватит на месяц расходов федерального бюджета. Фонд национального благосостояния правительство тратить не намерено. Поэтому властям придется либо давать более высокие ставки для инвесторов в госдолг, либо прибегнуть к «печатному станку» Центробанка.
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