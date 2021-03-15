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Деньги закончатся через неделю – две почти у половины россиян при увольнении
15 Марта 2021 218 0 Экономика
Потерявшие работу россияне рассказали, через какое время они столкнутся с финансовыми трудностями, если не найдут новую работу. Согласно опросу HeadHunter, у 23% россиян деньги закончатся менее чем через неделю, а у 20% есть накопления на две недели. Трудности с финансами не будут испытывать всего 3% россиян.
Деньги на неделю – две
- Безработные россияне, решающие проблему трудоустройства, рассказали, на какое время им хватит текущих сбережений. Как пишет РБК со ссылкой на опрос HeadHunter, 23% безработных считают, что денег у них есть меньше, чем на одну неделю. Еще 20% обладают запасами на две недели поисков новой работы. Таким образом, в наиболее сложной финансовой ситуации находятся 43% россиян – почти половина.
- Меньшинство может продержаться дольше: 15% обеспечены деньгами на полтора месяца, а 11% имеют «подушку безопасности» на три месяца. Еще 4% смогут обеспечить себя в течение полугода и только у 3% никаких проблем с финансами при потере работы не будет.
- В опросе HeadHunter, который проводился с 22 февраля по 10 марта, приняли участие 5,5 тыс. соискателей. 39% из опрошенных столкнулись с серьезными финансовыми трудностями после потери работы. При этом 44% считают, что пока справляются. Проблем не заметили 10%, но у 56% из них были накопления.
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- Около 36% справляются с трудностями за счет родственников, а 22% живут на компенсацию, которую получили при увольнении. Также 13% стараются подрабатывать на фрилансе. Занимать деньги у родителей были вынуждены 23%, у родственников – 16%, а 11% обратилась за кредитами. При этом банки ужесточили политику выдачи кредитов и отказывали в займах работникам пострадавших от пандемии отраслей.
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