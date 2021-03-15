Деньги закончатся через неделю – две почти у половины россиян при увольнении 218 0 Экономика

Потерявшие работу россияне рассказали, через какое время они столкнутся с финансовыми трудностями, если не найдут новую работу. Согласно опросу HeadHunter, у 23% россиян деньги закончатся менее чем через неделю, а у 20% есть накопления на две недели. Трудности с финансами не будут испытывать всего 3% россиян.