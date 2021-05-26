Деньги за продажу золота России разрешат оставить на Западе 428 1 Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освободит несырьевых экспортеров от необходимости возвращать валютную выручку на счета в российских банках. Согласно единой Товарной номенклатуре Евразийского экономического союза к несырьевым товарам относятся драгоценные металлы. В 2020 году Россия продала 320 тонн золота и выручила за него 18,5 млрд долларов. Помимо золота мера затронет товары на 160 млрд долларов.