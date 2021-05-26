Деньги за продажу золота России разрешат оставить на Западе
26 Мая 2021 428 1 Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освободит несырьевых экспортеров от необходимости возвращать валютную выручку на счета в российских банках. Согласно единой Товарной номенклатуре Евразийского экономического союза к несырьевым товарам относятся драгоценные металлы. В 2020 году Россия продала 320 тонн золота и выручила за него 18,5 млрд долларов. Помимо золота мера затронет товары на 160 млрд долларов.
Деньги за золото можно будет не возвращать
- Валютный контроль в России может быть ослаблен в ближайшее время. Как пишет ТАСС, во исполнение поручения президента Владимира Путина правительство направило в Госдуму законопроект, который освободит несырьевых экспортеров от требования возвращать валютную выручку обратно в страну.
- Если закон будет принят, то с 1 июля экспортные компании получат возможность оставлять доходы от продажи товаров на счетах в зарубежных банках. Это коснется тех, кто, как пишет Finanz, продают товары, входящие в Товарную номенклатуру Евразийского экономического союза, в частности несырьевую и неэнергетическую продукцию.
- Сайт «КонсультантПлюс» приводит перечень Товарной номенклатуры, в котором есть группа 7108 – Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка: немонетарное. Об этом же говорит информация на сайте Российского экспортного центра.
- Отмена валютного контроля по отношению к несырьевым товарам затронет экспорт России на 160 млрд долларов в год, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Золото занимает около 12% от этой суммы: в 2020 году Центробанк разрешил коммерческим банкам вывозить золото из страны в Лондон и продавать его на бирже. За год было вывезено 320 тонн при добыче в 290 тонн. Общая выручка составила 18,5 млрд долларов.
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- На фоне падения цен на нефть и газ доходы от золота помогли выправить платежный баланс страны. Однако в будущем, если законопроект будет принят, экспортеры смогут увеличивать иностранные активы, и снизят приток иностранной валюты в Россию, говорит Мурашов. Это может повлиять на устойчивость рубля в кризисные моменты, когда у него не будет дополнительной поддержки со стороны экспортеров.
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Я думаю что в финансовые структуры России окопались ВРЕДИТЕЛИ пора звать на помощь СТАЛИНА