Деньги с чужих карт можно будет снимать с 2022 года
17 Мая 2021 539 1 Экономика
Три российских банка договорились с 2022 года позволить сторонним лицам, не являющимся клиентами банков, снимать деньги с банковских карт. Это станет возможно благодаря технологии QR-кода – уникальный код будет генерироваться в мобильном приложении владельца карты, а получатель денег сможет их обналичить, предъявив код в банкомате.
Деньги по QR-коду
- Банк «Открытие» (принадлежит Центробанку), Уральский банк реконструкции и развития (УРБиР) и СКБ-банк внедрят в 2022 году возможность снимать деньги с карт клиентов по QR-коду. Об этом пишут «Известия». Подобная технология не будет новацией – банк «Тинькофф» уже использует ее, но ограничивает суммы для выдачи 150 тыс. руб.
- Работать система будет следующим образом: держатель карты сгенерирует уникальный QR-код в мобильном приложении на определенную сумму и отправит его потенциальному получателю. Получатель сможет предъявить QR-код банкомату и обналичить деньги. По мнению директора по развитию электронного бизнеса УБРиР Дениса Тура, это существенно расширит функционал банкоматов. Он прогнозирует высокий спрос на услугу.
- По данным «Известий», подобный сервис хочет внедрить и второй крупнейший банк страны – ВТБ. На текущий момент в каждом третьем банкомате ВТБ можно потенциально получать деньги с помощью QR-кода. По словам начальника управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергея Панюшкина, до конца года может быть запущен пилотный проект.
- Однако есть риск того, что мошенники воспользуются новой системой. В 2020 году они украли 9,8 млрд руб. со счетов россиян и совершили 770 тыс. незаконных транзакций. Мошенники смогут перехватывать QR-коды различными вирусными программами на мобильных устройствах как отправителя, так и получателя. Об этом говорит руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
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- Также не стоит забывать, что часто к краже средств с карт оказываются причастны сотрудники банков. Они имеют доступ к системе и могут передать третьему лицу сгенерированный код. В случае с QR-кодом человек не сможет доказать, что деньги снял не адресат. Также он не сможет заблокировать съем денег, поскольку не будет SMS-уведомления о подозрительной трансакции.
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Банки думают только о себе, а не о людях. Потому мошенники и крадут деньги с карт у людей. Эта система в кваркодами не очень защищена. Не советую её использовать.