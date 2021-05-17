Деньги с чужих карт можно будет снимать с 2022 года 539 1 Экономика

Три российских банка договорились с 2022 года позволить сторонним лицам, не являющимся клиентами банков, снимать деньги с банковских карт. Это станет возможно благодаря технологии QR-кода – уникальный код будет генерироваться в мобильном приложении владельца карты, а получатель денег сможет их обналичить, предъявив код в банкомате.